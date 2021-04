Cata Vallejos desata la furia de las redes sociales por viaje para reencontrarse con su pololo

Cata Vallejos recientemente llamó la atención tras confirmar que se contagió con Covid-19, después de que se la ha visto viajar en múltiples ocasiones al extranjero. Pero ahora se llenó de críticas por mostrarse nuevamente desde un avión, camino a reencontrarse fuera de Chile con su pololo el actor Juan Ignacio Di Marco, en uno de los momentos más críticos de la pandemia.

La ex Calle 7 contó hace unos días cómo sorteó la enfermedad, asegurando: "¡Es que me dio como un resfriado nada más! Y creo que la fórmula para enfrentar lo que sea es ser positivo en la vida. Y no tener miedo".

En tanto, esta madrugada, la ex de Karol Lucero se mostró en pleno aeropuerto, haciendo el embarque al avión que la trasladaría supuestamente hasta Colombia, para luego volver a Perú.

Por medio de sus historia contó que "hay mucha gente preguntándome cómo lo hice para salir, cómo lo hice si se supone que las fronteras están cerradas, bla, bla, bla. Les voy a contar bien toda mi travesía, pero cuando llegue a mi destino. Porque mientras no esté tranquila, relajada, en el lugar a donde voy, no puedo explicar nada".

"Además que el avión está por salir, así que nada. Espero que llegue bien. Que salga todo perfecto. Ver a mi pololo que es lo que más quiero. Eso, ahora me voy a reencontrar con él y estoy muy feliz por eso", añadió.

En las historias posteriores, respondió algunas reacciones y consultas que le dejaron sus seguidores, como la de una persona que en tono sarcástico le comentó "Viajando en pandemia Bravo!!!!", añadiendo los emoticones de aplausos.

Ante ello, Vallejos le respondió: "La que puede, puede... Y la que no, aplaude".

Mientras que luego procedió a explicar cómo fue que pudo salir de Chile, indicando que en la Comisaría Virtual está disponible la "Solicitud Extraordinaria de Viaje al Extranjero".

En la misma dinámica, recalcó que "yo estoy viviendo como mi pololo en Perú... Ahora vuelvo para allá, pero antes... Pasaré unos días en un lugar mágico!".

Las historias de Cata Vallejos antes de irse al extranjero.(1)

Las historias de Cata Vallejos antes de irse al extranjero.(2)

Las historias de Cata Vallejos antes de irse al extranjero.(3)

Las historias de Cata Vallejos antes de irse al extranjero.(4)

Cata Vallejos junto a su pololo el actor argentino Juan Ignacio Di Marco.

Las historias e imágenes compartidas por Vallejos saltaron de red social y terminaron viralizándose en Twitter, donde Cata Vallejos, cual Cami Gallardo, se convirtió en blanco de duras críticas en su contra, gracias a lo que terminó elevándose entre los principales trending tópicos de la plataforma.

Estas fueron algunas de las publicaciones:

Quiero que @LATAM_CHI me explique por qué mi hermana tripulante de cabina con un pequeño bebé, tiene que arriesgarse trabajando para llevar a esta weona (una tal "Cata Vallejos") a REENCONTRARSE CON SU POLOLO? Es que me supera esta weá. Ya basta de tanto egoísmo y abuso!!!! pic.twitter.com/PLgRZKmkIB — �� (@ambdd) April 23, 2021

Cata Vallejos fue polola de Karol Dance. No más preguntas su señoría. — Niko (@Tribuno89) April 23, 2021

En lo de Cata Vallejos hay algo más. Yo para poder salir de Chile, la Comisaría Virtual me pidió una carta del cliente en Bogotá, por trabajo esencial y una autorización del Ministerio del Exterior Colombiano.

Si ella se consiguió una salida esencial, falsificó un documento . — tonino (@toni_nampelkafe) April 23, 2021

Cata Vallejos dando una clase magistral de lo que NO SE DEBE RESPONDER.



Una nefasta culiá por donde se le mire. pic.twitter.com/iseIbKnn2d — Gonzalo Henríquez (@henriqueztato) April 23, 2021

La Cata Vallejos cruzando la frontera para ver a su pololo y a mi con cuea me dan un permiso temporal para ir a comprar pan a la esquina. Son muy bastardos estos cuicos qliaos. — ��������́�� (@cmon_v) April 23, 2021

Lo peor de todo es su poca humanidad ! Gente muriendo, quedando con secuelas y esta cuica se burla? Dejen a Cata Vallejos lejitos de Chile como a Cami Gallardo ! pic.twitter.com/xQRm0cD0bs — Calila �� (@calilapaz) April 23, 2021

Las razones humanitarias de Cata Vallejos ����♀️ y más encima se jacta de lo que hace.

Creo que @DrEnriqueParis @pdazan y el @ministeriosalud podrían aclarar esto, ya parece chacota! pic.twitter.com/Ss8p46cbhq — Fran #RenunciaPiñera �� (@fsanchezlatorre) April 23, 2021

Oye pero la Cata Vallejos y Karol Dance fueron pareja po, imagina esa combinación por la conchetumareEEEEEEEEEEE!!!!!!!! — María José Peña (@mjpenamartinez) April 23, 2021

Me importa un comino la vida de Cata Vallejos, lo que sí me importa es que las normas sanitarias sean para algunos y no para todos, mientras hay gente que no puede parar la olla en la casa, otros se saltan los protocolos a vista y paciencia de todos y nadie hace nada. — Fran #RenunciaPiñera �� (@fsanchezlatorre) April 23, 2021

ahora todos se dan cuenta que Cata Vallejos era super weona jajajaja si pololeaba con el Karol Dance po!! — ��Your Rattie�� (@PINKAN6EL) April 23, 2021

la cata vallejos es la definición de mina básica good vibes ✨, todo lo que pueda salir de esa boca francamente me lo paso por el hoyo — nicole (@kubasuela) April 23, 2021

Cata Vallejos: Pero vencí el covid sólo con actitud positiva...

Twitter: Y la felicitamos, nunca vuelva. pic.twitter.com/6qSEU1XhdQ — Claudio Alexis (@claudiobg10) April 23, 2021

Definición de “razones humanitarias”:



- Personal médico y otras personas inteligentes y valiosas: Ir a ayudar a los refugiados Sirios, velar por planes de vacunación en zonas pobres, ir al cuerno de África...



- Cata Vallejos: Ir a buscar el pico del pololo al extranjero. — Leonardo David (@LeonardoDavidCL) April 23, 2021

Yo viendo el instagram de la cata vallejos pic.twitter.com/JaiKWrdEMe — Ampi (@ampiciliina) April 23, 2021

Solo vengo a decir que la Cata Vallejos es amiga de la funada máxima, no le pidan más. pic.twitter.com/mBlWI8r2xM — Felipe Silva (@maaximunn) April 23, 2021

Entiendan que los cuicos como Cata Vallejos no tienen empatía por los demás.

Ellos trajeron el virus a Chile.

Ellos trajeron la variante inglesa, la variante Brasileña y siguen viajando.

Ellos se van los fines de semana a la playa pasándose por la raja los cordones sanitarios. — José Miguel��☠️ (@Ptuchini) April 23, 2021

No puedes utilizar una solicitud EXTRAORDINARIA para viajar a ver a tu pareja po Cata Vallejos. pic.twitter.com/KMBWGKHPDG — Cristian Bego (@cristianbegoxtv) April 23, 2021

Es tan real ese dicho que dice: dime con quien andas y te diré quien eres!! Cata Vallejos y Camila Gallardo son igual de mierdas. pic.twitter.com/gINYsyLdWS — Belén (@LaSinFiltr0) April 23, 2021

No puedes ir de una comuna a otra sin tu permiso, tampoco a visitar familiares ya q no es una causal para permisos, pero una tal Cata Vallejos puede salir del país a reunirse con su pololo y burlarse de ese hecho, mínimo q se apliquen por parte del Minsal sanciónes Sanitarias pic.twitter.com/da1MnIvUIK — Luis Mendez (@luismendez_n) April 23, 2021

Cata vallejos amiga de camila gallardo y ex de karol dance. El chiste se cuenta sólo ���� pic.twitter.com/ppRTmdCcAa — Francisco Contreras (@GaMeDxS) April 23, 2021

Siempre pensé que la Cata Vallejos debía estar super feliz por haber terminado con Karol Dance justo antes de su época de funas, porque si no, estaría todo el día rodeada de polémicas, PERO LOGRÓ QUE LE HICIERAN SU PROPIA FUNA POR WEONA INDOLENTE JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA — Macarena Andrea L.B ��⚡️�� (@MacarenandreaLB) April 23, 2021

Hueon, no han dejado entrar a una Mamá con su guagua a un supermercado, a una Abuelita por no tener permiso de la comisaria virtual y esta ctm de la Cata Vallejos haciendo burla de viaje al extranjero. Hueona penca. — • Fran�� (@FcaCueto) April 23, 2021

Hoy, en funa a cuicos culiaos que se pasan por la raja la Pandemia.

-Cata Vallejos. — HonorYGloria♥️⚘ (@JoviNomas) April 23, 2021

A propósito de Cata Vallejos: fieros controles en el aeropuerto respetando el cierre de fronteras. @SeremiSaludRM mínimo un sumario sanitario o reencontrarse con el pololo en un lugar mágico está catalogada como una razón extraordinaria que permite viajar al extranjero? pic.twitter.com/hefzU4EoCE — ¿Pagaron las 7 lucas del confort? (@7mildelconfort) April 23, 2021

Cami Gallardo y Cata Vallejos tienen todas las características de la Derecha Chilena. Nula empatía, cero inteligencia emocional, egoísmo, nulo aprecio por la vida de los demas y la creencia de que con 3 chauchas más en los bolsillos hacen lo quieren



Ojalá no sean ídolas de nadie — luisinlandaes. (@luisingermanico) April 23, 2021

Recuerden que Cata Vallejos y Karol Dance votaron por Piñera... La situación de Chile se explica sola. — Alfredo Da Venezia (@DaVenezia) April 23, 2021