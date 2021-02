Cata Vallejos habla sobre los motivos para irse de Chile: "Es el momento para atreverme a hacer cosas nuevas"

La conocida ex participante de Calle 7 e influencer, Catalina Vallejos, se fue del país hace un par de semanas para radicarse en la capital de Perú, lugar donde vive su pareja el actor argentino, Nacho Di Marco.

"Para mi es más bonito contar historias que cosas, confiando en la magia de los nuevos comienzos" señaló en una publicación en donde esta embarcada en el avión que lleva a su nuevo destino.

En conversación con el diario Las últimas Noticias, la joven habló acerca de lo que la motivo a tomar la decisión. "Me estaba viniendo mucho para acá porque Nacho está trabajando fijo con novelas aquí, entonces no se puede estar moviendo tanto, pero la decisión de venirme la tomé más con JuanFra a finales de enero". indicó.

Sobre si se fue por amor, Vallejos cuenta que la decisión tiene más que ver con ella que con su pareja. "Yo hace mucho tenía resuelto irme de Chile. Quiero abrir el campo laboral, que me conozca en otros países. Agarré vuelo porque mi pololo está acá partí por Perú, pero no me quedaré aquí para siempre. Es el momento para atreverme a hacer cosas nuevas, moverme, estar para la aventura". comentó Catalina.

Acerca de su relación y sus planes a futuros, la ex Calle 7 señaló que "Somos súper partners. A Nacho le queda un mes y me dio de grabaciones y está viendo si se queda un rato más, pero si no nos vamos a viajar. Nuestro proyecto es ser blogueros de viajes y hacer contenido de pareja".