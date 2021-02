Cata Vallejos deja Chile por amor: Se fue a vivir a Perú junto a su pareja, el actor argentino Nacho Di Marco

La conocida ex participante de Calle 7 e influencer se va del país por amor. Así lo señaló a través de sus redes sociales en donde compartió imágenes de su partida y su mudanza a Perú, lugar en donde vive su pareja, el actor argentino, Nacho Di Marco.

"Para mi es más bonito contar historias que cosas, confiando en la magia de los nuevos comienzos" señaló en una publicación en donde esta embarcada en el avión que lleva a su nuevo destino.

En sus historias, Vallejo compartió una imagen mientras armaba su equipaje con le leyenda "Hora de maletas". luego agregó "Me queda poquito para terminar mis maletas…Ya es mi última noche aquí. Así que pedí comidita, pedí sushi para compartir con mis hermanos, que después de mucho tiempo no los voy a volver a ver. Así que nada, emprendo un nuevo rumbo. Me voy a Perú y ya mañana voy a estar allá con mi pololo”. indicó la influencer.

Sobre como nació la relación entre ambos, la ex Calle 7 señaló a LUN, en enero recién pasado que todo inició el 2020 cuando el trasandino le mandó un mensaje por DM (Mensaje directo) en la red social que decía "Hola, ¿Cómo estas?". Vallejos señalo que le llamo la atención la forma en la que él le hablaba así que decidió responderle, de ahí continuaron conversando por semanas sin parar.