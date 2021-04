Cata Vallejos aclara los motivos de su salida del país y emplaza a Vasco Moulian por dichos en su contra

La ex calle 7 e influencer Catalina Vallejos, respondió a través de un comunicado en su cuenta de Instagram a las críticas que ha recibido en los últimos días tras su viaje fuera de Chile.

Recordemos que la ex panelista de Primer Plano estuvo en el centro de la polémica, luego de que compartiera un video en sus historias de Instagram dentro de un avión que la llevaría hasta Perú para reencontrarse con su pareja, el actor argentino Nacho Di Marco.

En el comunicado comenzó diciendo: "Quisiera pronunciarme oficialmente respecto de todas las acusaciones que se han realizado sobre mi salida de Chile, el día viernes 23 de abril, particularmente me tomaré este espacio para aclarar y a la vez emplazar a todas aquellas personas que no solo han emitido juicios de valor u opiniones, sino que han realizado graves acusaciones".

"En primer lugar, me parece inaceptable que incluso autoridades del gobierno de Chile, en puntos de prensa señalen que" la señal que di no fue la correcta, porque no dije la verdad", dejándome de mentirosa lo que me parece bastante grave".

Asimismo, Vallejos se refiere a los dichos de Vasco Moulian en el programa Zona de Estrellas. "Me trata de ‘niñita irresponsable’ y que lo que estoy haciendo es ‘una infracción a las políticas del covid en Chile, dando a entender que las policías de Chile no me solicitaron mi permiso y que habría infringido la ley. Por este medio emplazo al Sr. Moulian a que exhiba los documentos o señale los antecedentes en los que funda esta grave acusación".

Finalizó diciendo que se disculpa por la respuesta que le entregó en los mensajes de Instagram. "Quiero hacerme cargo de la respuesta que le di a una persona que me increpó por viajar en pandemia, a lo cual yo conteste de forma inadecuada y pido disculpas a todas aquellas personas que se sintieron ofendidas con mi respuesta. Si bien no es excusa, solo quisiera aclarar que esa respuesta surge luego de recibir cientos de insultos y groserías, soy ser humano y mi reacción natural fue la ironía, se que no fue correcto y por eso pido las disculpas pero también pido que entienda mi situación".

Revisa a continuación sus declaraciones completas.