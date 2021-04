"Basta con la mala onda": Cata Vallejos responde a las criticas que recibió por viajar en pandemia

La ex participante de Calle 7 e influencer, Catalina Vallejos, se convirtió en blanco de las críticas de las redes sociales el día de ayer, luego de que compartiera un video en sus historias de Instagram de ella dentro de un avión que la llevaría hasta Perú para reencontrarse con su pareja, el actor argentino Nacho Di Marco.

La ex panelista de Primer Plano respondió preguntas de sus seguidores a través de la misma red social, donde un usuario le señaló "Viajando en pandemia Bravo!!!!", a lo que Vallejos respondió : "La que puede, puede... Y la que no, aplaude".

Tras convertirse en tendencia en Twitter por las críticas, la ex Calle 7, respondió a través de sus redes sociales a las criticas.

"Ya llegué a Cartagena y estoy muy feliz, ya me reencontré con mi pololo y me di cuenta de que mis amigas me habían escrito por WhatsApp, que mucha gente me estaba comentando la foto que subí hace un par de días, cosas muy feas. Mis amigas me dijeron que me estaban haciendo mierda, así básicamente, y no entiendo por qué" comenzó señalando en el registro.

"Yo me fui con todas las de la ley, yo me fui hace un mes y medio a Perú a vivir y ahora, hace poquito, hace un mes aproximadamente, regresé a visitar a mi familia, a mis amigos, nada más. Ahora me devuelvo a Perú, pero antes, paso a Cartagena a vacacionar y encontrarme con mi pololo", indicó.

Luego agregó que no entiende el por qué de las criticas y que no planea regresar en algún tiempo cercano. "Así que eso, yo no entiendo la mala onda, yo no voy a volver a Chile en en harto tiempo, porque obviamente están cerradas las fronteras, así que no puedo entrar después, pero estoy feliz, tomé una decisión, me fui de Chile, voy a volver obviamente a visitar a mi familia y amigos cuando se pueda".

"Pero no entiendo la mala onda que me están tirando, yo esto simplemente lo hago cuando nuestros mis viajes y todo, porque hay mucha gente, al igual que la gente que me ataca, hay gente que le gusta ver lo que yo hago. (..) Basta con la mala onda, porque uno atrae la mala onda, si tira mala onda", finalizó señalando.