Llueven las críticas contra el doctor Rodolfo Neira por video anti vacunas

El mismo día en que se reportaron 8.117 nuevo contagios en las últimas 24 horas, al reconocido doctor televisivo Rodolfo Neira le llovieron las críticas en su contra en redes sociales, y particularmente en Twitter, por promover un video anti vacunas.

En el clip que desató la ira de los usuarios de redes sociales, el profesional hace la denuncia de un supuesto magnetismo que provocan en el cuerpo las inoculaciones contra el Covid-19 que se están administrando con el plan de vacunación que mantiene activo actualmente el gobierno.

En el clip, Neira aparece poniendo su celular en los hombros de dos mujeres, que habían sido recientemente inmunizadas con Sinovac y con Pfizer.

"Uno siente que se magnetiza el celular. Un celular que es pesado", comenta mientras deposita el dispositivo en el brazo de una de los mujeres que lo acompaña y se queda en posición de alerta.

"Hay un vacío de conocimiento acerca de los componentes de las vacunas", especula Neira en el registro. "No solamente un magnetismo donde pongo un imán. No, estamos hablando que internamente hay elementos magnéticos que permiten que celulares, cucharas y monedas se peguen a la piel".

El clip hizo que Rodolfo Neira se elevara hasta lo más alto de los trending topics de Twitter, por miles de publicaciones que le dedicaron memes, burlas y durísimos comentarios por las declaraciones del video.

En medio de los cuestionamientos, Rodolfo Neira también cerró su cuenta en Instagram, donde antes también había promovido mensajes similares.

Estas fueron algunas de las publicaciones:

Oye: 1.- La volaita del Rodolfo Neira y los magnetos. 2.- Hoy los casos superan los 8 mil!!! �� 3.- Poca gente del tramo 20-40 vacunada. 4.- Vacúnense chiquillxs. Yo lo hice el martes y estoy rekio!! Aunq con 0 poderes nuevos �� 5.- Me conformo con mi poder feminista no mais.

Tengo vacuna SINOVAC... Hice la prueba del celular de Rodolfo Neira y no se me imantó. Quizás porque es Samsung y chino y chino se rechazan....

Ayura Rodolfo Neira, mi vacuna salió mala y no se me pegan los celulares! :c

No entiendo como @cliniclascondes tiene trabajando a Rodolfo Neira en su UCI, quien insistentemente se ha grabado, incluso en dependencias de la clinica, hablando de plandemia y llamando a abandonar el autocuidado, porque claro, si eres feliz no te enfermas Esta todo en su IG

Estoy demasiado indignada que mi vacuna no me dé esos poderes. Mi tía me dijo que además me podía conectar a bluetooth. #RodolfoNeira https://t.co/eLfN8jBKjj