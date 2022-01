La ex chica Mekano disfruta de sus días de descanso, pero no por eso va a dejar que le envíen comentarios negativos.

Catalina Palacios se aburrió de quienes la critican y decidió devolver el fuego. Aún así, en plan bélico, también tuvo tiempo para compartir el amor que sigue experimentando junto al siempre polémico Rodolfo Neira.

Hace unos días atrás, la ex chica Mekano decidió desahogarse y lanzarse a cuestionar a quienes le envían mala onda a través de redes sociales, advirtiéndoles que los comentarios malintencionados la tienen sin cuidado.

"Como nunca me maquillo, aprovecho de dar jugo cuando lo estoy ��☺️", partió advirtiendo en el mensaje con el que luego se lanza a la carga.

Por eso, añadió que "así que para todos los que me dicen mamarrachienta, hippie, fome, descuidada, poco preocupada", les dedicó la foto que acompañó el texto.

"Les dejo esta imagen sin importancia realmente pero me peine pa la foto, me puse limón en el pelo, y maquillaje por una seca del canal, y la subí, pero esta realmente no. Soy ��", cerró.

Catalina Palacios disfruta días de relajo junto a Rodolfo Neira

En tanto, este lunes, la influencer también compartió parte del amor que ha encontrado al tener una relación con el siempre polémico Rodolfo Neira.

Por medio de sus historias en Instagram, compartió una romántica campera en la que aparecen besándose en medio de un festejo familiar.

"Hoy es el cumple 95 años de mi abuelita parrandera y de mi tía madrina Mari!!!! Una torta para cada una", explicó Catalina en primer lugar.

Eso, para después añadir en la romántica captura: "En el cumple de la abuela… Todo pasando!!!".