"No soy físico pero tampoco soy un tarado": Rodolfo Neira se reencuentra con su "tribu" y explica polémico video por vacunas

"Todo lo que nos toca experimentar es parte de lo que estamos generando para permitir mayor evolución". Con una actitud positiva y ataviado con un colorido chaleco, el doctor Rodolfo Neira reapareció en su Instagram, tras haber cerrado su perfil a propósito de la polémica que protagonizó al denunciar un supuesto magnetismo provocado por las vacunas contra la Covid-19.

Neira hizo un live para retomar el contacto con sus seguidores donde intentó explicar qué había detrás del polémico video viralizado, sus intenciones y objetivos.

"Yo estoy muy bien. Sigo trabajando en estas dos carreteras paralelas. La medicina intensiva por un lado y la otra, la medicina de la consciencia y estilo de vida. Muy contento porque cada vez se reafirma más lo que hemos venido hablando en todos estos meses", partió diciendo el médico.

"Desde los primero videos que montamos el año pasado hasta ahora. Aquellos que los han escuchado, que son de la tribu, saben que muchas cosas están ocurriendo como era de esperar que ocurriesen. Tenemos que aceptar que las cosas están pasando como deben de pasar, aunque nosotros muchas veces nos resistamos a entender los formatos de pensamiento único", dijo la ex figura televisiva.

Luego, pasa a agradecer los mensajes de apoyo que ha recibido, asegurando que lo han hecho llorar "muchas veces".

"Unos mensaje de amor, unos mensajes de apoyo, de energía real. Esa energía que emite el corazón y que somos capaces de sentirla. Así que mi gratitud con todas y todos ustedes es enorme. No tengo más palabras que agradecerles todo el apoyo que recibí. Independiente de que las carreteras se abran y que en ciertas instancias uno observa también el otro lado".

Eso para luego especificar: "el lado de la crítica, de la censura, del ataque, de la radicalización, que es parte de lo mismo finalmente. Tal como dijo un amigo periodista: salimos a campo traviesa y nos acribillaron".

"Pero es parte de esto. Me ha pasado a mí y le ha pasado a muchas personas más", resaltó, antes de advertir que fue sometido a sumario por el Ministerio de Salud. Pero "sabemos que quien nada hace, nada teme. Va a estar luego todo ordenado, prontamente".

En su más reciente publicación, Neira también explica que el polémico video con su demostración del supuesto magnetismo "jamás fue intencionado para viralizarse. Pero las cosas son así. Uno por el ímpetu vi una anomalía absolutamente inhabitual y por supuesto que le dije a mi amigo que estaba conmigo 'por favor, grabemos esto porque es muy extraño y quiero tenerlo archivado'".

"Lo grabamos y rápidamente yo lo subo a los grupos de WhatsApp y se filtra, y empieza a quedar esto con un nivel de viralización profundamente potente y cae en nichos donde la ideología vacunatoria le pega muy fuerte. Y ahí entendí un poco lo que hay detrás de esto. El chiche (sic) finalmente es la vacunación, sabiendo que es el foco que le ha puesto la intención, nuestro gobierno".

"Está perfecto que así sea para ellos. Muy bien. Pero se arma todo este cuento donde ocurre lo clásico: se ridiculiza inicialmente, se rechaza de facto, se desprecia lo que ignoran. Situaciones clásicas cuando solamente prima un pensamiento único", postuló.

Rodolfo Neira en la explicación de su polémico video sobre las vacunas.

Así es que se lanza a pedir disculpas "a todos aquellos que tuvieron miedo por ese video, que sintieron mayor incertidumbre, que les generé un grado de temor, porque jamás fue esa la intención".

"Porque la intención es todo lo contrario. Es estar alerta. Es estar atentos. Es lograr escrutar. Que aquello que estamos viviendo, no había ocurrido antes", puntualizó, para luego recomendar a sus colegas a prestar atención a sus pacientes.

"Sabemos que todavía estamos viviendo en una fase experimental. La propuesta mía, desde mi punto de vista, es todo lo contrario: no oculten nada, sino que exprésenlo, sino que háblenlo, muéstrenlo. ¿Por qué? Porque tenemos el deber nosotros de, primero, no hacer daño a la población".

"La población no tiene porque saber qué tiene la vacuna, pero como nosotros estamos on-going, en curso vacunando al gran porcentaje de población, es importante que nosotros como tratantes nos debemos a los pacientes. Y si ellos me muestran algunas anómalo por supuesto es importante, al ser todavía una vacuna experimental, mostrarlo", comentó.

Antes de concluir su explicación, Rodolfo Neira pide que "no me subestimen yo no soy físico pero tampoco soy un tarado. Uno sabe cuando hay una electrostática, cuando hay un roce, cuando hay un sudor. Acá estamos hablando de tres fenómenos en uno: el fenómeno de que en ciertos pacientes vacunados ocurre este hecho que es observable, que es medible, cuantificable".

"¿Qué es lo que hay detrás? No tenemos idea. Y esa es la pregunta que todos nosotros teníamos", finalizó.