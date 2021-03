Daniel Fuenzalida le responde a Monserrat Álvarez: "No le creo que no nos vea"

Daniel Fuenzalida respondió en el programa Me Late, los dichos de Monserrat Álvarez, conductora de Contigo en la Mañana, en donde señaló que no veía Me Late y que tampoco sabía en que canal lo daban.



“Se van a ofender en Me Late, pero nunca lo he visto. ¿En qué canal lo dan? De verdad no lo he visto nunca”, dijo entre risas, mientras Rodríguez le indicó que: “Esto fue una condena Monse”.

También agregó que le gustan ese tipo de programas de entretención. “La farándula nacional es entretenida. No es que te importe o no te importe, pero uno se entretiene. La farándula es una distracción incluso en momentos difíciles es como una teleserie”. indicó la periodista.

Sobre los dichos de la conductora de CHV, Daniel Fuenzalida conductor del programa de TV+ , contestó señalando. “Le diría humildemente que para que ella tenga veracidad como periodista, si ella está trabajando en un medio, mínimo que sepa los canales que hay. Eso es lo mínimo para mantener una credibilidad”.

"La credibilidad no solo se logra teniendo casos como el de Tomás, haciendo casos policiales. La credibilidad también tiene que ver con quien está al lado. Hay un canal que se llama TV+, un programa que se llama Me Late y no creo que no nos vea".

El animador concluyó señalando que no hay que enojarse por los dichos. "la idea no es picarse. Yo creo que hacen una dupla muy buena en el matinal con Julio César, Monserrat es muy buena, pero decirle a Monserrat que sus amigas nos ven, su jefe nos ve, así que no le creo que no nos vea".