"La ex de...": Fran García-Huidobro se refiere a "ninguneo" que le hizo Monserrat Álvarez

Francisca García Huidobro se refirió a la particular forma que tuvo la periodista Monserrat Álvarez para referirse a su persona sólo como "la ex de Julio César Rodríguez", cuando le tocó hacer una mención del debut de la nueva temporada de "Podemos Hablar", el viernes pasado en medio de "Contigo en la Mañana".

En el último capítulo de "Cómplices", el programa que hace García-Huidobro e Ignacio Gutiérrez hacen en Instagram, la ex conductora de "Sigamos de Largo" no dejó pasar el momento para hacer referencia a los dichos de la compañera de Rodríguez.

"Hoy día en la mañana en el matinal, sí, topocho y media estaban hablando, pero la Monserrat dijo que Julio iba con su ex mujer al programa... Pero te dan ganas de ponerle 'no es su ex mujer, es la Fran' ¿Cómo? ¿No tiene nombre la Fran?", comentó Nacho.

Ante lo que García-Huidobro reaccionó indicando que "Monserrat estaba en mi colegio. Igual a mí me echaron en octavo básico de ese colegio, y ella estaba en cuarto medio. Tal vez por eso no se acuerda. Pero sí, nos conocemos un montón".

"Es como un ninguneo, Ceci. ¿No encontrai tú?", cuestionó Fran, apelando a Cecilia Gutiérrez, quien también se sumó a la transmisión. La ex panelista de "Me Late" entonces dijo "sí, me parece. De hecho, ¡Julio César es tu ex!".

Entonces, García-Huidobro sacó las garras: "Primero que todo Monserrat, yo no me casé con Julio César, parece que ella es como más católica, y como que uno se casa y todo. Y yo también conozco a su ex marido, pero yo jamás me referiría a ella como la ex de...".

"Pero, ¿por qué me tratará así? ¿Qué le pasa? Yo nunca he hablado de ella. Laboralmente, nunca he hablado con ella. Pero no le gusta la farándula. ¡Bienvenida, Monserrat!", festejó Fran.

Revisa el clip a continuación: