Monserrat Álvarez revela el particular detalle que le arruinó las vacaciones: "Alcancé a disfrutar UN solo día de playa y sol"

La conductora de Contigo en la Mañana Monserrat Álvarez salió de vacaciones hace dos semanas, pero apenas pudo disfrutar de una jornada, antes de que la Covid-19 la volviera a atacar. Sí, la periodista confirmó un segundo contagio con Sars-Cov-2, pero ahora además el "bicho" afectó a toda su familia.

Por medio de una publicación en su Instagram, el rostro del matinal de Chilevisión dio a conocer el panorama que ha experimentado en estos últimos días.

"Al fin empezaron las verdaderas vacaciones!! Alcancé a disfrutar UN solo día de playa y sol....hasta que...pasó el covid por aquí....������", advirtió en primer lugar.

Eso para luego contar que "nos tuvo encerrados y a algunos sintiéndose mal����.... pero ya estamos repuestos y a gozzaar lo que nos queda!!".

"Igual no puedo negar que me bajonié ��...", lamentó. "Uno espera tanto las vacaciones que es bien frustrante cuando no resultan como se imaginó".

"Pero yo creo que nos ha pasado a todos en estos años de pandemia: hemos entrenado la capacidad de adaptación y aprendido que las cosas no siempre resultan como lo planificamos. La vida en tiempos de covid", remató.

Monserrat Álvarez se contagió por primera vez con Covid en mayo de 2020.