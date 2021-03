¿Candidato a presidente? Julio César Rodríguez despierta asustado con 130 mensajes de WhatsApp en su teléfono

El animador de “Contigo en la Mañana” Julio César Rodríguez reveló que la madrugada de este martes despertó completamente asustado después de que le llegaran más de 130 mensajes intentando confirmar si era verdad que se lanzaría como candidato presidencial.

Todo partió después de que Pamela Jiles dejó entrever en medio de una entrevista con “Mentiras Verdaderas” que múltiples figuras públicas emergerían como posibles postulantes al cargo en La Moneda y que uno de ellos sería el ex conductor de “Primer Plano”.

Fue tal declaración la que hizo que múltiples conocidos de Rodríguez se fueran de cabeza a sus teléfonos para confirmar la noticia de primera fuente. Y así, el Whatsapp de Julio César inició su camino al colapso.

"Quiere que cuente la anécdota, pero no la voy a contar", decía Julio César ante la consulta de Monserrat Álvarez sobre por qué despertó a las cinco de la mañana.

Álvarez comentó: "hay que aclarar ciertas cosas que ocurrieron anoche. Vamos a abrir de inmediato nuestra franja política. Con ustedes, el futuro candidato presidencial. Una candidatura que se anunciará en las próximas semanas: Julio César Rodríguez".

"Queridos ciudadanos", partió diciendo Rodríguez. "Este es la anécdota, el chascarro. De verdad que ayer me quedé dormido temprano, como a las once y tanto. A las cinco de la mañana me dieron ganas de ir al baño, como a toda la gente después de cierta edad y después de haber tomado tres litros de 'AGUA'. Tres litro de agua mineral".

"Despierto a las cinco con el trauma -de haberse quedado dormido-, veo el teléfono y veo el WhatsApp: 138 no leídos; y como que me dio una cosa en el corazón así, como 'waaaa! ¿Qué pasó?' Despierto y empiezo a ver: 'si vas, te apoyo', 'te apoyo si eres candidato', 'Julito, qué buena noticia', '¡cambia el país!'. Y de repente digo '¿pero qué es lo que pasa?' y todos pa, pa, pa! Uno tras otro. Mi gran amigo Carlos Valencia (ex director de Primer Plano), a quien le envío un abrazo, el más atinado me manda el pantallazo de la tele y me dice 'mira lo que está pasando en La Red y sale 'Pamela Jiles anuncia que nuevas candidaturas cambiarán el mapa político. Abajo, en las próximas semanas anunciará su candidatura Julio César Rodríguez'", relató el animador.

Entonces, JC contó ya sin contener la risa que "mi amigo Carlos Valencia, mira la tontera, me pone 'oye, si es verdad ¿por qué no me has contado?' (...) Y, bueno, me hice pipí después, porque no alcancé a llegar".

Pero después recobrando sólo un poco la seriedad, el mismo Julio César aseguró que "nunca" ha pensado en una carrera política. "Sé que es poco sexy, pero nunca", recalcó.

"¡Pero a veces los pienso, queridos ciudadanos!", gritó, bromeando una vez más.