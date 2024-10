En el matinal de Chilevisión explicaron con lujo de detalles por qué el Mago Valdivia fue detenido y el renunciado subsecretario del Interior no si fueron acusados del mismo delito.

Monserrat Álvarez y Julio César Rodríguez son los conductores de Contigo en la Mañana, el matinal de Chilevisión, que cubrió en profundidad la denuncia por presunta violación que tiene a Jorge Valdivia detenido a día de hoy, martes 22 de octubre por la mañana, incluida la diferencia entre ese caso y el de Manuel Monsalve.

El exsubsecretario del Interior renunció a su cargo en el Gobierno encabezado por Gabriel Boric a raíz de que afronta una denuncia por un delito sexual. La acusación la interpuso una subalterna suya en el Ministerio por hechos que habrían ocurrido el 22 de septiembre.

Monsalve no fue capturado, a diferencia de lo que ocurrió con el Mago Valdivia, que fue apresado en horas de la madrugada del 22 de octubre. “Me explicaban que, sin querer justificar el hecho de que Monsalve no esté detenido porque podría estar, pero en este caso puntual hay un tema de flagrancia”, apuntó el periodista Roberto Cox.

“Pasaron menos de 24 horas entre el hecho denunciado y la detención de Jorge Valdivia. Eso permite una acción más rápida de la justicia”, añadió Cox respecto del caso. En el caso que implica a Manuel Monsalve, la denuncia no fue tan inmediata. Por eso el procedimiento fue diferente.

Primero fue Monserrat Álvarez quien intervino. “La Fiscalía tiene que reunir un montón de pruebas si quiere pedir prisión preventiva. Por eso a veces para formalizar piden tres días de plazo después de la detención. En este caso hay una denuncia en el Servicio Médico Legal donde se constatan lesiones que darían cuenta de una eventual agresión sexual a las horas después de que habrían ocurrido los hechos”, repasó la periodista.

“Eso hace una diferencia grande. Pero a veces hay criterios distintos, hay que considerarlo, sin duda”, afirmó la Monse, como le dice su compañero Julio César Rodríguez. Por cierto, JC también aportó su grano de arena en la diferencia de los casos.

Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez desglosan las diferencias entre el caso Valdivia y Monsalve

Julio César Rodríguez siguió a su colega Monserrat Álvarez en el turno para explayarse sobre el caso de Jorge Valdivia y la gran diferencia con el del renunciado subsecretario del Interior Manuel Monsalve. “Uno entiende que la policía actúa rápido y en ese horario por la flagrancia”, expuso.

Razón tiene: el Mago Valdivia fue detenido a las 3 de la madrugada. “Si pasan 24 horas no se puede actuar de esa manera. Uno entiende la premura de que él se quiere entregar. Que se haga en la madrugada es por este horario”, apuntó uno de los conductores del matinal de CHV.

“La flagrancia se extendió de 12 a 24 horas precisamente para lograr las detenciones en esa calificación. Entendemos que esa es la razón por la que Jorge Valdivia está detenido y será formalizado”, explicó también Julio César Rodríguez. Un argumento acertado.

De hecho, el jueves 14 de marzo se aprobó el proyecto de ley que buscaba ese aumento para perseguir delito. Aquel día también se abrió el plazo de las indicaciones. “La moción busca dotar a las policías de mayor tiempo para poner al infractor a disposición de la justicia”, reseñó el sitio web oficial del Senado de la República de Chile.

Por ende, fue clave la celeridad para denunciar. De otro modo, no habría chance de activar el protocolo por la flagrancia. “También la velocidad con que ella actuó, que inmediatamente va al SML a hacerse exámenes. Todo fue muy rápido, ¿ah?”, cerró Julio César Rodríguez.