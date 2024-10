A raíz de una denuncia por supuesta violación en contra de Jorge Valdivia se llevó a cabo un operativo que terminó con la detención del Mago. Todo eso ocurrió luego de que una mujer llegó hasta el Servicio Médico Legal de Independencia para seguir adelante con las acciones legales.

Luego del encuentro, que se produjo en el restorán “Chicha en Ají”, en plena avenida Manuel Montt. “Durante la reunión ambos comensales consumieron pisco sour”, consignó la radio Bío Bío para dar cuenta de esta denuncia interpuesta contra Valdivia.

Con el correr de las horas, surgieron nuevos antecedentes de la situación que debe afrontar el futbolista devenido en comentarista deportivo. Por cierto, Valdivia no estuvo considerado en los programas de ESPN durante la jornada del 21 de octubre.

“Confirmamos que Jorge Valdivia será formalizado en el bloque PM. El delito se dará a conocer en la audiencia. Actualmente él se encuentra detenido”, fue la información que emanó desde la Fiscalía Oriente. Pero no fue lo único que reportaron.

Detalles de la detención a Jorge Valdivia por la denuncia de supuesta violación

Esa denuncia contra Jorge Valdivia por presunta violación motivó una orden de arresto. “La solicitó la Fiscalía Oriente y se concretó a las 03:00 am”, informaron también luego del procedimiento, que terminó con el Mago apresado en horas de la madrugada.

“Pedimos resguardo por la identidad de la víctima. Daremos vocería finalizada la audiencia de formalización”, fue la solicitud e información con la que Fiscalía Oriente cerró la actualización respecto del caso. Seguramente habrá más novedades este martes 22 de octubre.

Otra voz que habló del tema fue el dueño del restorán “Chicha en Ají”, quien de todas formas no tenía mucha información. “Carabineros confirmó que fue el señor Jorge Valdivia. No sé qué más información podría darles. Los garzones no lo reconocieron, estaba con una capucha con gorro y siempre detrás de la cámara”, expuso.

“Los garzones son mayormente extranjeros y no son fanáticos del fútbol. Según las comandas, tomaron dos tragos cada uno y un plato de pulpo a la parrilla. Estuvieron desde las 21:30 hasta pasados las 23 horas. El hombre andaba con casco de moto y salió normal”, agregó el propietario del restorán que abrió en 2019 en la comuna de Providencia.