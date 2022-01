Monserrat Álvarez se lanzó con una dura crítica a propósito de un polémico tuit que hizo el periodista Javier Olivares sobre la actualidad en Chile. Ante tal cuestionamiento ahora reaccionó Patricia Maldonado, quien desató toda su ira contra la conductora del matinal Contigo en la Mañana, cuestionando incluso su inteligencia.

Olivares, quien pasa unos días en Chile, tras llevar años radicado en Miami Estados Unidos, lanzó un comentario en Twitter en el que postuló que "si decide visitar #Chile en familia vaya preparado. País de delincuencia desatada, narcotráfico, menudeo, sicariato, ingobernabilidad, y políticos ineptos. Flor de destino para sus vacaciones!!".

La mañana del miércoles, Álvarez impugnó la publicación del ex conductor de Tremendo Choque, indicando que "hay que estar en Chile para entender que muchas estas situaciones pasan. Sí hay un aumento de la violencia en los delitos, en los asesinatos, pero no sé si podemos hablar de Chile de esta manera como lo hizo Javier Olivares".

"En Chile no se puede portar armas en la vía pública, que si usted viene de vacaciones no puede traer un arma", recalcó la compañera de Julio César Rodríguez.

Patricia Maldonado: ¿Qué dijo la dueña de Las Indomables sobre Monserrat Álvarez?

"Puta que me hace reír esta mina a mí hue...", fue lo primero que soltó Maldonado sobre la periodista.

Entonces, añadió que "yo te puedo asegurar que la señora Álvarez no anda por Meiggs, no anda por la Estación Central, no va a La Legua, no va a Carrascal, no va a San Bernardo".

"Y seguramente debe encontrar hoy día, porque es tonta, que los 11 alcaldes que se juntaron para llevar una carta al gobierno, para que pare con la delincuencia, debe pensar que están curados o fumando de una marihuana", postuló.

Patricia no se detuvo: "ella se debe mover del canal a la casa, que debe vivir en Vitacura, Las Condes, porque no creo que viva acá en La Pincoya, no creo que viva ahí".

"No sabe que hoy día Chile está considerado como uno de los países inseguros del mundo junto con México... y es periodista", cuestionó.

La compañera de Maldonado, Catalina Pulido, no quiso quedarse atrás y añadió un poco de su propia ponzoña: "yo me la encontrado en un restaurante, yo creo que el más caro de Santiago, te juro que casi me dio un infarto cuando vi los precios".

"Y es de izquierda (...) hasta ahí le llega el comunismo a los hue...", sentenció la actriz.

El remate de Patricia fue aún más duro: "Hay una cosa que es importante decir, el cartón que tú recibes no viene incluida la inteligencia y la habilidad. El hecho de que tú te recibas de periodista no significa que eres inteligente, significa que sacaste la materia. Para mí, grandes periodistas de la historia en este país, no eran titulados".