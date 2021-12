Monserrat Álvarez se mostró indignada una vez más por el machismo que los entrevistados muestran en televisión, cuando se contactan con Contigo en la Mañana. Por lo mismo, re publicó un mensaje que había compartido días antes por una situación similar.

En esta ocasión, la mala experiencia vino de la mano de Mario Desbordes (RN), cuando en medio de la conversación apareció el "fantasma" de la salida de Gonzalo de la Carrera del Partido Republicano.

Sin perder la oportunidad, la periodista comenzó a interpelar a Desbordes. Pero cuando al político le tocó responder, partió diciendo "el interrogatorio que hace el señor Rodríguez...".

"No, fue la Monse", lo frenó primero Julio César Rodríguez. Eso para que luego Monserrat lo repasara, dejando claro explícitamente que le había molestado la situación.

"Mire, esa es una muestra de machismo más, porque el interrogatorio en las dos ocasiones se lo hice yo", le recalcó Álvarez a Desbordes.

"Pero es que no te quería culpar...", intentó defenderse el ex candidato presidencial. Pero Monserrat no lo soltó: "Es que no es culpar, es al revés, es desnudar al entrevistado y eso lo hice yo en las dos ocasiones anteriores".

Monserrat Álvarez: ¿Qué dijo tras el nuevo episodio de machismo?

Más tarde en su Instagram, Monserrat replicó una historia que había compartido previamente, resaltando: "Estoy chata del machismo en la TV. ¡Hasta cuándo! Mansplaning duro y parejo".

Ahora, dijo "reposteo nuevamente esto porque una vez más situaciones de ninguneo inaceptables de entrevistados varones".

Y luego se decidió a dejar una captura de la misma historia en su perfil, añadiendo que "esta historia la publiqué hace algunas semanas. Hoy nuevamente me pasó lo mismo durante el programa y creo que la publicaré cada vez que me ocurra... Hasta que cambien las cosas!".