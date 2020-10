"Vende patria": Paty Maldonado y Catalina Pulido se burlan del rayado al mural de Mon Laferte

Patricia Maldonado y Catalina Pulido nuevamente hacen noticia por sus polémicos dichos en su programa online "Las Indomables". Esta vez por los comentarios sin piedad en contra de la cantante Mon Laferte luego de que el pasado fin de semana un grupo de vándalos rayaran el mural unicado en Av. Matta en homenaje a la interprete nacional.

"Ay no, yo voy a llorar. No, es que te juro, esto me afecta. Esto es un daño al patrimonio histórico de la humanidad“, comenzó diciendo Pulido de forma irónica.

De forma burlesca, Maldonado expresó: “¡Qué habéis hecho! Indolentes que rayaron esa escultura maravillosa, con tanto talento que lo hicieron. Porque no se arrepienten y piden perdón de rodillas. Eso no se hace, no se raya un monumento como ese. ¿Por qué lo hicieron? Hay que perseguirlos“.

“Yo soy de opinión que hay que perseguir a esos indolentes que no tienen amor por la cultura chilena“, agregó de forma sarcástica. Al mismo tiempo, acusó que las personas que denunciaron el hecho son "unos imbéciles".

Asimismo, la opinóloga y la actriz fueron tajantes en tildar a la cantante nacional de "vende patria". "Esa mujer no me representa como patriota”, señaló Pulido.

“Injuriando a una institución, debería darte vergüenza Mon Laferte. Ni siquiera tuviste los cojones o las pechugas que tanto te gusta mostrar, porque las tenís bien feas, para pedir disculpas a Carabineros”, sentenció.

Revisa el capítulo a continuación: