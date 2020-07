"Ustedes huelen a...": Patricia Maldonado tiene infantil reacción ante críticas por maltratar a su mascota

Indignados reaccionaron los usuarios de las redes sociales después de que se viralizó un extracto del programa "Las Indomables" en que Patricia Maldonado aparece maltratando a su mascota.

Una cuenta animalista en Twitter compartió la escena en la que un fragmento del video muestra como Maldonado sostiene a su perro Carusso y no quiere soltarlo, como le pide una persona fuera de cuadro.

"Se va a arrancar", se escuchar que le dice a su interlocutor antes de lanzar al can violentamente al suelo, mientras su compañera Catalina Pulido continúa hablando como si nada.

La cuenta "prensachilena" en Instagram también dio cuenta del polémico momento y hasta esa publicación llegaron múltiples celebridades a comentar el incidente.

"No te creo, quien es cruel con los animales no puede ser buena persona", comentó la chica reality Ignacia Michelson. "Ctmmmmmm!!!!! No lo puedo creer!!!!!!", lanzó la influencer Belén Soto.

"VIEJA DE MIE***!!!! DESESPERADA POR PANTALLA", condenó la actriz de "Yo Soy Lorenzo" Vivianne Dietz. Y su colega de "Pacto de Sangre" Antonia Bosman indicó irónicamente: "'Cómo ser una mie*** de persona en cada arista de tu vida' con Patricia Maldonado".

Las reacciones al maltrato animal de Patricia Maldonado. (1)

Mientras que Michelle Carvalho y Vanessa Borghi condenaron el incidente con el emoticon de una cara enojada. En tanto, que el integrante del BAR en "Bailando por un Sueño" Neilas Katilas indicó que "tanto odio en esta señora".

Pero la más ruda de todas fue Sigrid Alegría, quien escribió: "Creo que sería bueno que no le den más pantalla a esta persona. Insultar, ofender y agredir,...hace todo eso para ganarse una pantallita y que la gente hable de ella, al igual que Alberto Plaza. Una estrategia muy antigua para mantenerse vigente. A ignorarla y que se pierda en el olvido.".

Las reacciones al maltrato animal de Patricia Maldonado. (2)

Las reacciones al maltrato animal de Patricia Maldonado. (3)

Es por eso que Patricia Maldonado reaccionó una vez más ante la ola de críticas que ha recibido desde que se viralizó el polémico video y lo hizo nada más ni nada menos que en su mismo programa "Las Indomables".

Allí partió por recordar el accidente vehícular que protagonizó Sigrid Alegría en 2007, comentando que "revisamos el tejado (de vidrio) porque hay una que se pegó un tortazo curá como… se metió a una casa, estuvo a punto de matar a alguien, pudo haber muerto la familia que estaba durmiendo, curá que ni si quiera sabía, se voló todos los dientes".

Posteriormente, apuntó sus dardos a Dietz y Bossman: "a mí no me provoca ninguna molestia que me digan vieja de mie***... ahora, yo a ellas no les voy a decir viejas de mierda, les diría caca, ustedes huelen a caca".

Por último, la congelada figura de Mega advirtió que "me van a seguir viendo por mucho tiempo, porque yo soy como los monos porfiados, me caigo al suelo y me paro de nuevo y voy a seguir exactamente igual".

"Si no es aquí, es en otra plataforma y así sucesivamente, pero no voy a desaparecer mamita, ten cuidado, pero revise su vida primero",