JC Rodríguez revela las razones de su separación con Fran García-Huidobro: "Descuide a mi familia"

Julio César Rodríguez fue invitado al programa de CHV "Podemos Hablar" en donde el conductor de "Contigo en la Mañana" se refirió a algunos de los motivos que gatillaron su ruptura con la ex animadora de Primer Plano, Francisca García-Huidobro, quien también estaba entre los invitados del espacio.

El programa regresó oficialmente durante la noche de este viernes, luego de una pausa debido a crisis sanitaria provocada por la pandemia. Para el capítulo de estreno los invitados fueron Millaray Viera, Julio César Rodríguez, Francisca Undurraga, Fran García Huidobro, Juan Falcon y Iván Moreira.

Entre las confesiones que se realizaron, el conductor habló sobre su relación con la conductora de "Cómplices". “No cuidé mi relación con la Fran. Fue por inmadurez, yo era muy chico. Ella estaba mucho más madura emocionalmente. Yo era un cacho. Cada domingo me decía ‘vamos a almorzar con mi familia’ y yo decía que no. Se llevaba todo el peso de la relación”, reveló Rodríguez.

También indicó que su trabajo en ese momento también tuvo responsabilidad en la separación.

“Como era tan apasionado, y también por mi trabajo, en ese tiempo hice Rojo VIP, me quedaba a dormir en TVN. Yo estuve detrás de todo ese proyecto, una noche se me ocurrió y le dije a la Fran, la desperté como a las 05:30 de la mañana, para contarle de este programa con puros artistas ochenteros”, indicó.

Luego JC señaló que lamenta lo sucedido. “Descuidé a mi familia, y me arrepiento. Hubiese hecho las cosas distintas, los trabajos son trabajos, y después pasan y nadie te agradece. Siento que di mucho y recibí poco, pero aprendí mucho igual. Aprendí quiénes eran mis amigos, trabajé como perro, pero aprendí”. confesó el animador.