Fran García-Huidobro confirma que Julio César Rodríguez tiene nueva pareja "Me parece una chiquilla muy discreta, muy piola"

Este viernes se estreno el programa de farándula "Cómplices" que tiene como conductores a Nacho Gutiérrez y Francisca García-Huidobro, y a quienes además se suma la periodista Cecilia Gutiérrez, quién estará encargada de entregar las bombas noticiosas.

Durante la emisión se presentaron algunos problemas de audio, pero esto no fue impedimento para que la ex panelista del Me Late lanzará una interesante noticia que involucra a uno de los conductores mejor evaluados de la televisión.

Se trataría de Julia César Rodriguez quien al parecer tendría nueva pareja según lo que contó Gutiérrez "yo soy PDI del Instagram, estuvo allí investigando y hay mucho me gusta, mucho intercambio de mensajitos, ella digamos que es relativamente famosa, pero su ex pareja es muy famoso y muy querido" enfatizó la periodista.

Luego añadió que según sus investigaciones la pareja llevaría cerca de un año junta, a lo que Francisca corrigió " "más de un año".

Luego entregó su opinión sobre la nueva novia del conductor de CHV "Me parece una chiquilla muy discreta, muy piola. Tengo puras buenas palabras para decirle a la pareja de Julio", indicó la animadora. Luego agrego que "ha sido super apoyadora, estuvo con Julito cuando tuvo Covid y pasó tres, cuatro días bastante mal. Con ella me ponía de acuerdo y veía lo que pasaba con los niños".

El nombre de la pareja aún no ha sido revelado, pero se espera que "Cómplices" lo revele pronto.