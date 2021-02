Equipo de Me Late envía cariñosos mensajes a Daniel Fuenzalida tras la perdida de su madre

La Fiera fue la encargada de conducir el espacio en la ausencia de Daniel Fuenzalida, tras la muerte de su madre, María Teresa Ferdinand, tras una larga lucha contra el coronavirus.

"No es que le quite la pega a mi amigo 'Huevo' Fuenzalida, si no que el es el animador, pero hoy día esta pasando por un lamentable momento". señaló Díaz.

"le mandamos un beso grande a toda su familia, a él también, yo también quiero mandarle un beso grande a toda la gente que esta pasando por lo mismo, que somos muchos que hemos pasado este año con la muerte de un familiar, así que animo, fuerza Huevo y por supuesto a toda la familia" continuó indicando la modelo.

Sergio Rojas también comentó "yo ya hable con Daniel en la mañana, decirte que te amo, el se rie de mi, pero es verdad. Me alegró que a la vida de Daniel llegó gente muy intensa de amor, llegaron unas niñas maravillosas, y yo se que esta rodeado y cuidado hoy día y eso me da mucha tranquilidad. Mandarle un abrazo apretado al tío, a los hermanos de Daniel, a la Ignacia que es su hija, que tenia una relación muy linda con su abuela".

Luego cuenta que hace pocos días recibió un mensaje de la madre de Daniel diciéndole que se reía mucho viendo el programa: "Me decía gracias, porque la habíamos alegrado en este periodo desde que le habían detectado el covid".

Manu González también se sumo a las palabras de apoyo a su compañero: "hoy más que nunca tenemos que hacer el programa con una sonrisa porque donde este yo se que no esta mirando, y a Daniel darle un besazo gigante".