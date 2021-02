Daniel Fuenzalida tras el fallecimiento de su madre: "Me quedo tranquilo por el hecho de que alcancé a llegar"

Ayer lamentablemente se dio a conocer la noticia de que la madre del conductor, María Teresa Ferdinand falleció.

La madre del rostro de TV+ estuvo internada en el Hospital Clínico UC, debido a las consecuencias del coronavirus. Respecto a la fuerte lucha de su madre contra el virus, el animador compartió un emotivo texto en Instagram señalando "Hasta el último momento me enseñaste que hay que dar la pelea siempre".

El rostro del Me Late, conversó con las Últimas Noticias acerca de este difícil momento. "Hoy jueves, alas 10.20, mi papá me avisó que ella se había descompensado, yo estaba en la radio así que partí urgente a verla. Cuando llegue, ella estaba muy cansada, afortunadamente me alcancé a despedir, le di un beso y ella también...Tras eso empezó con un ejercicio de respiración más lento y ahí se nos fue, ahí mi mamá partió". indicó Daniel.

Luego señaló: "Me quedo tranquilo por el hecho de que alcancé a llegar y porque la vi descansando. Se durmió. No hubo dolor, ella se durmió conmigo y con mi papá".

Sobre como se encontraba su madre, el animador indicó que se encontraba con hospitalización domiciliaria y que se encontraba bien. "Fue de a poco tirando para arriba. Pudimos estar con ella en Navidad, en Año Nuevo, celebramos el cumpleaños de mi hija juntos, en familia. Estaba bien." Luego añade que desde hace una semana comenzó a sentirse más cansada. "El lunes en la noche hablamos de todo, me dijo que ya se sentía un poquito cansada, que sentía que no avanzaba mucho. Y bueno, después pasó todo lo demás".