Pamela Díaz desclasifica detalles inéditos de la polémica por el corte de pelo de Viñuela

Ya han pasado casi un año desde que tuvo lugar el infame momento televisivo protagonizado por José Miguel Viñuela, en que le corto el pelo al aire y sin consentimiento al camarógrafo José Miranda, en medio de Mucho Gusto; pero recién ahora se están conociendo más detalles del incidente, tras la primera entrevista en cámara en la que el animador se refirió al incidente en De Tú a Tú, de Canal 13, y ahora con las recientes declaraciones de Pamela Díaz sobre el tras bambalinas que se vivió en el momento de las disculpas por lo sucedido.

Mientras el panel de Me Late Prime comentaba justamente el programa de Martín Cárcamo, La Fiera se dispuso a contar parte de las experiencias que le había revelado su propio amigo sobre las cosas que rodearon el fatídico episodio.

"Yo siempre dije a mi me pareció que al José lo dejaron solo, desde el principio. Creo que él, sí, al principio, no asumió lo grave que era la situación. Y en el equipo hubo un muy mal manejo... Me imagino que las cabezas, los ejecutivos o sus mismos compañeros al lado... ¿Cómo no guías a tu compañero? ¿Por qué no se hablan? ¿Cómo no conversan con el chiquillo al que le cortaron el pelo, José Miranda?", se cuestionó Díaz.

Para luego añadir que "yo sentía que en algún momento dejaron pasar eso como una talla más. Pero cuando va todo este tema del sindicato del canal, los que defendieron un rato a José Miranda, ahí recién tomaron un poco el juicio de lo que estaba pasando".

"Ese día que el Jose va al canal, él no tenía idea que iba a hacer el comunicado (de las disculpas, 24 horas después del incidente) solo. A mí me lo contó, fue una de las situaciones por las que se sintió incómodo y él dice que cuando entra al set se supone que él esperaba que estuviera Diana, o no me acuerdo quién más eran las otras personas estaban al lado", advirtió.

Díaz confirmó que fue Viñuela quien escribió la declaración demostrándose arrepentido, pero también con la asesoría del canal.

De acuerdo con el relato de Pamela, el día de las disculpas, José Miguel llegó a hacer su trabajo "normal. Él no sabía que se iba a ir después del comunicado y le dijeron que se retirara".

"Él pensaba que en ese momento, cuando leía el comunicado, un compañero iba a decir '¿por qué crees que lo hiciste? ¿Crees que te desubicaste? Nosotros somos tu compañeros, pero yo creo...' Como Diana, como Juanita Pérez lo que sea, 'esto no está bien. O a lo mejor nos fuimos de madre ¿Cuál crees que es tu responsabilidad?'. Eso no pasó".

"Él necesitaba que alguien lo contuviera en un momento y le hiciera una pregunta, o algo", añadió Pamela.

Ese comunicado con las disculpas tuvo lugar al inicio del matinal, a eso de las 08:30 horas, y luego se fueron a comerciales. En ese momento, según Pamela, le dijeron que "tenía que salir del equipo un rato", algo que Viñuela desconocía y que se extendería por seis meses sin pantalla, además de la rebaja en el sueldo que también se conoció recientemente.