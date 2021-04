Fran García-Huidobro lapidaria: "Todos mis ex, excepto uno, son un cacho"

Como cada viernes, Francisca García-Huidobro sorprendió a sus seguidores con sus declaraciones en medio de su programa de Instagram "Cómplices", al hablar una vez más de sus ex parejas. Y realmente fue lapidaria al entregar sus impresiones.

Conversando como es usual con Ignacio Guitérrez y con el invitado de turno que era Francisco Saavedra, García-Huidobro indicó "hoy día obviamente nadie puede salir. Vamos a hacer comentarios como si estuviéramos en una situación un poco más normal: yo no puedo salir a comer con alguien, no puedo ir a tomarme un trago con alguien sin que me saquen una foto y anden averiguando quién es el tipo. Bueno, debe ser por eso que no salgo con nadie poh".

Entonces, Nacho le dejó caer la bomba encima: "¡Sal con un hue… resuelto alguna vez mujer!", le espetó entre risas.

"Sí, eso, sal con un hue… resuelto y chao", recalcó Saavedra.

¿Se picó la Fran? La ex animadora de Canal 13 le comentó de vuelta: "¡Preséntame a alguien poh atontado!".

Desde la sinceridad, Gutiérrez le recalcó: "pero si mis amigos están más cagados de la cabeza, ahora en pandemia están peor, que te voy a andar presentando cachos. Yo los adoro a mis amigos separados, pero están todos medios piteados”.

Entonces, Fran se cuestionó: "¿hay algún hombre heterosexual de más de 47 años que no sea un tremendo cacho?", para luego añadir lapidaria: "Ya poh. Todos mis ex, excepto uno, son un cacho".

Las risas fueron inevitables entre los presentes y Saavedra aclaró: “El que vas a entrevistar el domingo”, en referencia a Julio César Rodríguez, con quien la animadora tuvo un hijo e inauguró su nuevo programa de Instagram "Noche Velvet".