Francisca García-Huidobro explica por qué no invitaría a Chino Ríos a su programa

Francisca García-Huidobro explicó en su programa que trasmite a través de redes sociales "Cómplices" junto a Ignacio Gutiérrez los motivos por el que jamás invitará a participar del espacio al ex número uno del ranking ATP, Marcelo Ríos.

Mientras realizaba un live post programa, la ex conductora de Primer Plano contesto las consultas de sus seguidores quienes además le recomendaban posibles invitados para los próximos capítulos y entre los nombre salió el del ex tenista.

“¡No! Al Chino Ríos si que no, yo no presto esta plataforma para que venga decir las pelotudeces que se le frunzan el culo y sobre todo en vivo, porque por último el programa de Martín es grabado, o sea, hubo cosas que pudieron haber editado, acá es en vivo”, indicó.

Agregando que “yo no presto esta pantalla para que salga un pelotudo hablando las cosas que habla el Chino Ríos, no. Y si me quiere responder, que me responda. Me da lo mismo”.

Ríos dio una entrevista para televisión la semana pasada para el programa de Martín Cárcamo "De tu a tú" en donde habló sobre los momentos más importantes de su vida, como también los más polémicos como sus dichos contra la diputada Pamela Jiles, su adicción al Ravotril y el momento en que se coronó como número uno del mundo.