"Era un dios en Chile": Chino Ríos admite que le hizo mal convertirse en el número 1 del mundo

Marcelo Chino Ríos se sinceró y admitió que le hizo mal convertirse en el número 1 del tenis mundial en la época en que lo hizo. La confesión se dió en medio de una conversación con Martín Cárcamo en el programa "De Tú a Tú".

Revisando imágenes del momento en que se convirtió en el número 1 del mundo, el ex tenista revela las sensaciones que tuvo en aquel tiempo y cómo su entorno lo revolucionó a tal punto que le impidió desarrollarse como una persona normal.

"Cuando llego a ser número uno, y empiezo a ser más conocido, comienza a aparecer la farándula, aparecen las mentiras, y comienzan a meterse en mi vida, y lo que menos importaba era si ganaba un partido de tenis, importaba si el hue** había dejado alguna cag**a, o si había salido una noche", indicó.

Por eso, "me empezó a influir y lo tomé de una manera muy agresiva porque me molestó. No estaba preparado. En esa época era un hue*n chileno, pelo largo que me gustaba salir, que mi vida era de amigos, de asados".

"Y de repente me voy número uno del mundo y que no puedo hacer esta hue*. Creo que no seguí las reglas, si es que las había. Nadie te enseña. Yo seguí mi vida. Era un dios en Chile, chico, con 21 años, pendejo, de un país que no tenía ídolos, de un país que nunca habíamos ganado ni una hue*”, lamentó.

En esa misma línea, Ríos recuerda que, en ese tiempo, cuando fue a La Moneda, tuvo que convencer al Presidente Eduardo Frei para que lo dejara salir al palco. El mandatario nunca estuvo muy convencido del gesto.