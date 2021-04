"Llamó al teléfono equivocado": JC Rodríguez reacciona por supuesto llamado del presidente a CHV

El fin de semana se reveló que el presidente Sebastián Piñera supuestamente hizo un llamado al director ejecutivo de Chilevisión, Jorge Carey, para quejarse por el comentario de Julio César Rodríguez en "Contigo en la Mañana", momento en que el animador se refirió a la gestión del mandatario ante la pandemia como la "variante Piñera". Ahora, el mismo rostro reaccionó ante la sugerida molestia del gobierno por sus palabras.

"Todo lo que me afecta no está en pandemia y todo lo que me beneficia está en pandemia", comentó Rodríguez el miércoles 31 de marzo en el matinal de Chilevisión.

Y luego cuestionó: "¿Qué es lo que es esto? No es ni la variante brasileña, ni la variante Nueva York, esta es la variante Piñera, le vamos a poner, una variante gubernamental".

El concepto de "variante Piñera" se viralizó y eso habría incomodado en La Moneda, al punto de que Piñera habría levantado el teléfono, según el sitio Interferencia. La información sobre la queja de la autoridad también cobró fuerza en redes sociales donde, gracias a la burlas por el gesto, el hashtag #variantepiñera volvió a alzarse entre lo más comentado de Twitter.

Rodríguez fue el primer invitado del nuevo programa de Francisca García-Huidobro, en el Instagram de Revista Velvet, donde reaccionó a la supuesta llamada.

"Lo único que sé es que como animador, como periodista, estoy tranquilo; porque puedo ejercer mi trabajo tranquilo", partió resaltando el conductor de "Contigo en la Mañana".

"También, justo CHV está en un proceso de venta, donde si llamó Piñera, llamó al teléfono equivocado. Se equivocó de dueño".

"Más encima hueón, dirían algunos", remató Julio César Rodríguez.

