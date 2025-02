Aníbal Mosa contó en una conversación con Felipe Bianchi cómo comenzó su romance con Colo Colo, por allá por los años 70 y también habló por primera vez cómo fue la compra del paquete accionario al ex Presidente de la República Sebastián Piñera.

Reveló con lujo de detalles cómo fue que surgió la idea de comprar un paquete accionario que le permitía fijar uno de los nueve directores en Blanco y Negro. “A inicios de 2009 vendimos una cadena de supermercados con mis hermanos, estaba en todo el sur de Chile”, introdujo Mosa.

El empresario de origen sirio se refería a Full Fresh, que fue traspasado en 75 millones de dólares al fondo de inversión Southern Cross. “De repente estoy viendo un programa que se llama Tolerancia Cero un domingo a las 12 de la noche. Estaba acostado y entrevistaban al ex presidente Sebastián Piñera, que en paz descanse“, agregó Mosa.

Sebastián Piñera presente en un Clásico Universitario. (Javier Torres/Photosport).

“Le preguntan qué hará con LAN Chile, Chilevisión y con Colo Colo. Ahí dice que venderá LAN Chile y Chilevisión. Y las acciones de Colo Colo las pondrá a la venta mañana. Era un puesto, un asiento en el directorio. Yo tengo un asesor financiero que tenía cercanía con Sebastián Piñera”, aseguró el timonel de la concesionaria que controla el destino del cuadro albo.

ver también El millonario monto que le exigen a Colo Colo para que cierre a su último fichaje inesperado

Mosa relata cómo llegó a comprar el paquete accionario de Piñera en Blanco y Negro para estar en Colo Colo

Publicidad

Publicidad

Y prosiguió. “Llamé a Paul Fontaine a las 12 de la noche, me dijo que estaba viendo CHV. ¿Conoces a Piñera o su entorno? Me dijo que sí. Entonces le dije ‘¿Por qué no le preguntas cuánto va a cobrar, cuánto pide por el paquete accionario?”, expuso. Se refería al 12,5 por ciento de las acciones de ByN, que era lo que poseía el fallecido ex mandantario.

Mosa no se detuvo ahí, aunque confesó que su gran motivación en la compra de las acciones de Sebastián Piñera era poder tener una cercanía con Colo Colo. Jamás, al menos originalmente, tuvo la intención de ser el principal accionista individual de Blanco y Negro.

“No sé si Paul me llamó al tiro o al otro día muy temprano. Me dijo que estaban dispuestos a vender a 200 no sé cuántos pesos. Bueno, dile que se lo vamos a comprar. No le había preguntado nada y estaba metiendo a mis hermanos y todo. Mi familia toda es colocolina”, expuso Mosa.

Publicidad

Publicidad

Aníbal Mosa contó con lujo de detalles cómo llegó a comprar acciones en Blanco y Negro. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Y siguió adelante. “La idea era tener uno de los nueve asientos en el directorio. Pero básicamente para tener una relación de hincha con el club. Nuestra idea era venir para acá, nuestros hijos y sobrinos eran chicos. Compramos un departamento en Santiago, conoceremos a los jugadores, iremos al directorio, nos caerá un asado por ahí”, reconoció.

Publicidad

Publicidad

“No tenía la idea de ir y tomar el control. Así partió todo, con Sebastián Piñera”, sentenció Aníbal Mosa, quien en 2014 decidió adquirir más acciones para tener más relevancia en la mesa del directorio. Según él, fue porque “se farrearon 12 mil millones de pesos en la caja. Quedaban 500 millones después”. Eso fue clave para tomar las riendas de ByN. O al menos intentar hacerlo.