Afirman que Gonzalo Valenzuela y María Gracia Omegna terminaron su relación

Un nuevo quiebre remece la farándula nacional, así lo reveló la periodista Cecilia Gutiérrez en el programa Zona de Estrellas en donde señaló que la pareja conformada por los actores María Gracias Omegna y Gonzalo Valenzuela habrían terminado su relación.

"La exclusiva que les tengo no es una buena noticia en realidad. Es una noticia que a uno no le gusta dar, porque lamentablemente la pandemia, las relaciones de pareja se terminan. Y hace un par de meses, por lo menos cuatro meses, Gonzalo Valenzuela está separado de María Gracia Omegna, su pareja desde hace más de dos años. Además ella es parte de Mega, pero de la teleserie Edificio Corona", comentó señalando Gutiérrez según recopiló Glamorama.

“Llevan un par de meses separados. Incluso están viviendo hace rato separados”, continuó explicando. Tras esto, el actor Vasco Moulian, quien también forma parte del espacio de Zona Latina le respondió señalando: “A mí me parece un poquito, no es irresponsable la palabra, pero si es que tú no le preguntaste a Gonzalo Valenzuela, y si no le preguntaste a la niña Omegna”

Luego agregó: “Si no le preguntaste a ellos, ¿cómo puede aseverar algo así? Me parece que es un poquito…”

"Yo solamente quiero ir aclarando un poco que tu duda es lo que puede pasarle a cualquier persona en su casa. Me consta de que Cecilia es una mujer muy rigurosa y que, en el fondo, hay ciertas primeras fuentes que no contestan a los llamados ni mucho menos las preguntas, y mucho menos de esta índole. Acá en Chile, porque en Argentina contestan", añadió el actor.

El actor continuó hablando acerca de la información entregada, tras lo que Gutiérrez recordó cuando fue desmentida por Gisella Gallardo, esposa de Mauricio Pinilla en vivo luego de que ella entregara información sobre la separación de la pareja. "Me desmintió en vivo la Gissella Gallardo y después anunció que era verdad", recordó.

“Yo tengo entendido que se separaron producto un poco de la convivencia de la pandemia. Venían con problemas hace tiempo, diferencia en la forma de vivir, de vida. Ella lo quiere mucho, está muy enamorada y me decían que no está pasando un buen estado de ánimo".

“Obviamente la tiene súper afectada la separación. No fue fácil. Para ella es un momento complicado, tiene una guagua que cumplió hace poco un año, va por los dos años", explicó Cecilia.

Moulian señaló que tiene una amistad con el actor de Demente. “Yo, con todo el cariño del mundo que les tengo, pero aquí me pasan cosas personales que las tengo que reconocer. Yo a Gonzalo Valenzuela lo fui a ver al estreno de su obra con Benja Vicuña, le tengo mucho cariño".

"Entonces aquí está saliendo tal vez el amigo y tengo que ser honesto. Está bien que lo hablemos, pero no puedo validar que Gonzalo se esté portando mal o que se haya separado, porque creo que yo sabría”.

Mario Velasco también comentó sobre lo sucedido señalando que: "Así como le estamos pidiendo rigurosidad a la Cecilia, anoche nos llegó la pauta y tú ves que va a salir información en relación a la separación de Gonzalo, podrías también haberlo llamar para dar su versión de los hechos".

Moulian afirmó que efectivamente llamó a Valenzuela, sin embargo, no obtuvo confirmación de la supuesta separación. "Lo llamé, hablé con él y me dijo ‘Vasco, aunque fueses mi hermano, a mí no me gusta hablar de mi vida privada’”.