Desde noviembre que se ha venido especulando en torno al supuesto romance entre la actriz María Gracia Omega y el actor Nicolás Oyarzún, pero ahora acaban de surgir nuevos antecedentes que apuntan que tal relación nunca fue como en Amar Profundo.

Fue en medio del programa Zona de Estrellas que el animador Mario Velasco le preguntó a la panelista Cecilia Gutiérrez: "A propósito del mismo elenco, ¿es verdad que Nicolás Oyarzún y María Gracia Omegna también se habrían separado?".

La periodista entonces lanzó una bomba para el desconcierto de los seguidores de la teleserie de Mega: "nunca tuve mucha certeza que ese romance fuera tal".

Y entonces, Gutiérrez puso sobre la mesa un antecedente que hasta entonces era desconocido: "A mí me comentaron que él está saliendo con una amiga de Jean Philippe Cretton, le presentó una amiga a Nicolás Oyarzún".

Sin embargo, Cecilia se guardó cualquier otro detalle que pudiese aportar a la causa, sobre todo la identidad de la mujer en cuestión.

María Gracia Omegna y Nicolás Oyarzún ¿terminaron?

Gutiérrez entonces expuso en el programa de Zona Latina que "yo creo que si fue, fue un pinchazo no más porque a mí me decían que ella andaba con otra persona, nunca pude confirmar ese romance la verdad, era como un rumor, como que si y que no".

En el fondo, "que los vieron juntos, pero es lógico que los vean juntos si son compañeros de elenco, es muy probable que fueran a comer juntos, es obvio, no tiene nada de raro".

Sin embargo, "nunca tuve la certeza que ese romance fuera verdad", insistió Cecilia sobre María Gracia Omegna y Nicolás Oyarzún, estableciendo que solo fueron especulaciones y supuestos al verlos compartiendo en Cocholgüe, la locación donde se graba la teleserie de Mega.