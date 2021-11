Nicolás Oyarzún y María Gracia Omegna ya cuentan semanas alimentando las especulaciones en torno a un vínculo que los une más allá de las teleseries que han protagonizado. De hecho, fueron pareja en Edificio Corona y ahora comandan el elenco de Amar Profundo. Pero, ¿hay romance o no? ¿Los pillaron a los besos?

Los nuevos detalles sobre la relación surgieron en medio de Me Late, donde contaron lo último que se ha sabido sobre la pareja. Esto después de que Cecilia Gutiérrez aseguró que "hubo onda", pero el asunto no pasó a mayores.

En un contacto telefónico, Francisco Halzinki, el auto denominado @expertoenreality, aseguró que "ellos tienen muy buena relación, muy cercanos desde hace mucho tiempo, muy partners. Pero esa relación que tienen se empezó a consolidar con el tiempo como tratando de ser un paño de lágrimas el uno para el otro. Y ha funcionado bastante bien".

Halzinki explicó que la teleserie "se está grabando la nueva teleserie de Mega a 40 minutos de Concepción, en una localidad que se llama Cocholgüe. Y obviamente Cocholgüe está ubicado en el borde costero y está entre Caleta Grande y Caleta Chica".

"La Caleta Grande es donde se están realizando todas estas grabaciones, y la Caleta Chica solamente para tomas específicas donde ellos, eventualmente, se perderían a altas horas de la noche luego de las grabaciones de la teleserie", postuló.

Antes de cerrar su intervención, Francisco sostuvo que "eso es lo que comentaba hace unos días atrás, donde decía que ellos habían sido vistos paseando de la mano, muy acaramelados a esas horas de la noche, en la Caleta Chica de Cocholgüe".

Nicolás Oyarzún y María Gracia Omegna: ¿Qué más se sabe del supuesto romance entre los actores?

En la misma línea, el periodista Luis Sandoval con que "cuando me confirman la información, toda el área dramática, los compañeros de María Gracia y Nicolás sabían de este touch and go, romance o semi romance".

"Porque no sé si están pololeando efectivamente, pero de que sí entre ellos había más que una simple amistad. O sea, había besitos, miradas cómplices, manitos", recalcó.

Algo que Paula Escobar complementó, indicando que "tú también habías comentado que cuando revelaste esta información tan trascedente en las teleseries, creo que Oyarzún Nicolás dejó la escoba en Mega".

"Se enojó", confirmó Sandoval. Y es que según Halzinki, "ellos efectivamente no tienen una relación estable como para oficializar".

Por lo mismo, "existiría una estrategia donde le cuentan a sus cercanos que ellos no tienen nada hoy en día para poner paños fríos".

Lo que sí está claro es que "hubo un almuerzo. Acá ellos no estaban con sus compañeros de trabajo, fueron vistos solos almorzando en un rinconcito de un local".

Después de "una hora de cita llegó el productor que los fue a dejar junto a otra mujer, permaneciendo con ellos durante unos minutos para luego retirarse del lugar".

En tanto, Sergio Rojas postuló que "yo hablando con gente del área dramática, donde me desenvuelvo muy bien, me indican que Oyarzún se habría referido al touch and go, al encuentro carnal con la señorita, señalando 'lo he pasado el descueve, bien. No somos pareja'".