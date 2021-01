"No son una condena": Nicolás Oyarzún intenta explicar antiguas críticas al aborto libre

Justo cuando estaba digiriendo la alegría de volver a la pantalla abierta con su actuación en la teleserie de Mega "Edificio Corona", el actor Nicolás Oyarzún vio como se le empañaba el festejo cuando en Twitter recordaron las polémicas declaraciones que hizo sobre su percepción del aborto libre en Chile, en circunstancias en que precisamente esta semana se discute el tema en el Congreso.

Sus dichos se registraron en 2008, cuando Soledad Onetto lo entrevistó para el programa nocturno "Más Vale Tarde", momento en el que Oyarzún sostuvo que "si el día de mañana el aborto es libre, ¿qué pasa con nosotros?, ¿Qué pasa si yo en el fondo sí quiero ser papá?, ¿Si el aborto es libre también va a existir la posibilidad para que el papá diga: 'Yo no quiero tenerlo, así que hazte cargo sola'? ¿Existe esa posibilidad?".

Esto para luego añadir que "no me gustaría el aborto libre en Chile, no lo encuentro justificado. Siento que cuando uno tiene que buscar que las mujeres tengan mas garantías no hay que bajar garantías del hombre tampoco. Yo podría hacer lo imposible porque eso no pasara".

"Y si llegara a pasar legal, no puedo hacer nada con la Justicia, automáticamente mi vida con ella termina, o sea, no me dio a mí la posibilidad de si quería ser papá o no y eso lo encuentro terrible del aborto si es que llega a ser abierto para todos", añadió.

El extracto con las declaraciones no tardó en viralizarse estos días:

Nico Oyarzún y el aborto libre pic.twitter.com/MT7r7qL3nY — Rodrigo Saavedra ����♂️��️�� (@Ro_SaavedraM) January 12, 2021

Entonces, fue el mismo actor quien se tomó una pausa para salir al campo de batalla en Twitter y disparar de vuelta a la cuenta que compartió el clip en primer lugar.

De hecho, Oyarzún tenía tan claro lo que había dicho, que incluso recordaba el día preciso en que se emitió el programa, debido a que fue una fecha importante para él.

Así fue que respondió: "11 de abril del 2008. Lo recuerdo porque ese día tocó Radiohead. Yo quiero cambiar el mundo y que el mundo me cambie. Los discursos se modifican, no son una condena. Eso logran las revoluciones".

"Yo escuché y entendí igual que much@s. ASÍ DEBE SER", puntualizó.