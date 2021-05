Cecilia Gutiérrez confirma su embarazo y espera a su primer hijo

La periodista Cecilia Gutiérrez confirmó en medio de su programa Zona de Estrellas que está embarazada y ahora está esperando a su primer hijo junto a su actual pareja, el personal trainer Salvador Kochansky.

Este lunes, el conductor del programa Mario Velasco selló el capítulo indicando que Gutiérrez "tiene una pequeña exclusiva".

Entonces, Cecilia procedió a comentar que "más que una exclusiva, tengo que contarles algo porque ya nos convertimos en familia y la familia va a creer y se van a convertir en tíos".

Según contó la ex Me Late, el embarazo "fue una sorpresa para mí, no estaba planificado, pero esperé el tiempo suficiente para contarlo".

Así tomó por sorpresa a sus compañeros de panel Vasco Moulian y Joche Bibbó, con el anuncio, detallando además que ya tiene 17 semanas de gestación.

"Sobre los cuatro meses ya", indicó Gutiérrez, quien se abstuvo de confirmar el sexo de su bebé, asegurando que aún no tiene certeza de éste.