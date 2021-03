"Di lo que piensas, pero sin miedo eso sí": Belenaza responde a desubicado comentario de usuario en Instagram

Una de las características de Belén Mora es que siempre se hace respetar. Por eso mismo, esta semana la comediante le "paró los carros" a un usuario en Instagram que le comentó un innecesario mensaje.

Todo ocurrió cuando la humorista compartió una fotografía promocionanda una faja. En ella, Mora aparece utilizando una polera, pero sin sostén, lo que provocó que un usuario le comentara que “tenía frío”.

Dado esto, la comediante que triunfó en el Festival del Huaso de Olmué en 2019, señaló: “No, ¿por?”, a lo que el desconocido contestó: “Porque tienes piel de gallina”.

Quizás muchos no hubiesen respondido nada, pero Belenaza es auténtica y no se deja molestar. Por eso, le respondió al usuario: “No tengo piel de gallina. Di lo que realmente piensas. Pero sin miedo eso sí. Namasté!”. Esta respuesta la llenó de aplausos por parte de sus otros seguidores en Instagram.