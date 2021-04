Marvel negocia con Emilia Clarke y Olivia Colman para que aparezcan en Secret Invasion

Marvel está apostando por grandes talentos femeninos para una de sus próximas series. De acuerdo comedios especializados, los estudios están en negociaciones finales para que tanto Emilia Clarke como Olivia Colman se sumen a la serie Secret Invasion, eso sí no se ha aclarado qué roles tomarían dentro de la producción.

Clarke es reconocida por su rol de Daenerys en Game of Thrones, mientras que Colman se ha ganado la venia de la crítica y del público tras participar en producciones como The Favourite y The Crown.

La ficción ya tiene confirmada la participación de Samuel L. Jackson para replicar su rol de Nick Fury, así como también la de Ben Mendelsohn, quien retomará la encarnación del skrull Talos con que ya apareció en Capitana Marvel y Spider-Man: Far From Home.

En tanto, otra de las figuras confirmadas para formar parte del elenco es Kingsley Ben-Adir, quien recientemente estuvo en la alabada One Night in Miami, interpretando nada menos que a Malcolm X.

En el arco del cómic, Secret Invasion narra como la raza de extraterrestres conocida como los Skrull, con sus capacidades de cambia formas, se infiltran en la Tierra preparando una invasión de alcances insospechados.

Secret Invasion es otra más de las series producidas por Marvel Studios, aparte de WandaVision y The Falcon and The Winter Soldier, y se ha proyectado su estreno para el próximo año en Disney+.