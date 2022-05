El juicio que tiene enfrentados a Johnny Depp y Amber Heard llegó a un momento crucial en el que la actriz finalmente tendrá que subir al estrado para entregar su testimonio sobre los supuestos abusos domésticos de los que fue víctima.

En medio de todo, un rumor que cobró bastante fuerza entre los fanáticos de las películas de DC Comics, apuntaba ahora que la participación de Heard en Aquaman 2 había sido completamente desechada y que en su reemplazo habría entrado, nada menos, que la actriz de Game Of Thrones, Emilia Clarke.

En paralelo, a la par con la popular petición que busca que Warner Bros. elimine a Heard de la secuela sobre el Rey de Atlantis, surgió otra iniciativa que sugiere el mismo enroque de actrices mencionado anteriormente para la película.

¿Dónde partió el el rumor sobre que Emilia Clarke reemplazaría a Amber Heard en Aquaman 2?

Dado que Amber Heard cobró protagonismo real sobre el estrado en el proceso legal, son múltiples los reportes que se han hecho en torno a la actriz y alguien tomó una antigua publicación, para revivirla como una información actual.

En redes sociales ya se viralizan los links de notas que aseguran que "Amber Heard se despide de Aquaman 2: Emilia Clark la reemplazaría como Mera, según Forbes" o "Según Forbes, Amber Heard habría sido despedida de la nueva película de Aquaman".

Todo habría partido cuando alguien dio con una nota publicada por el periodista Keith Flamer en Forbes, sobre la venta de una casa que Clarke tenía en California. El reporte data del 31 de diciembre de 2020 y, mientras detalla el alto perfil del que goza Emilia en Hollywood tras participar en la serie de HBO, allí el texto establece que "She also signed on to replace Amber Heard as Mera in Aquaman 2" (ella también firmó para reemplazar a Amber Heard como Mera en Aquaman 2).

La información era soñada para los fanáticos: básicamente si esto fuese realidad, los intérpretes de Daenerys Targaryen y Khal Drogo en Game Of Thrones, Emilia Clarke y Jason Momoa, respectivamente, volverían a unirse en pantalla.

Pero hasta este miércoles 4 de mayo no existen confirmaciones oficiales sobre que Amber Heard haya sido eliminada de Aquaman: The Lost Kingdom, o de paso reemplazada por Clarke.

Sí se sabe que la aparición de Heard en la película se habría reducido lo más posible, con trascendidos apuntando a que solo se vería en, aproximadamente. diez minutos. En tanto, Clarke en estos momentos está asociada a la producción de Marvel Secret Wars, con un personaje cuya identidad aún no ha sido revelada.