Marvel revela su calendario de estrenos hasta 2023 con emocionante video

Con un enorme y emocionante video liberado este lunes en plataformas digitales, los estudios Marvel confirmaron su abultado calendario de estrenos de aquí a 2023, anunciando el título de la secuela de Black Panther y revelando además las primeras imágenes de Eternals.

A pesar de que las películas de Marvel se han visto golpeadas y postergadas por la pandemia, la firma ya se resignó a liberar al menos Black Widow a través de la plataforma de streaming Disney+ el próximo 9 de julio, pero a pesar de eso ahora se ha esmerado en recordarle a los fanáticos todo el material que está en producción y próximo a ver la luz desde entre sus filas.

El clip titulado Marvel Studios Celebrates The Movies ofrece un vistazo al pasado del Universo Cinematográfico de Marvel, para luego volcarse a proyectar lo que vendrá en el futuro.

Aparte de la entrega con Scarlett Johansson este año también se acerca Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, que recientemente estrenó un trailer y debutará el próximo 3 de septiembre; y además Eternals, la película protagonizada por Angelina Jolie y dirigida por la recientemente oscarizada Chloé Zhao, agrandada par debutar el 5 de noviembre.

De esta última entrega se liberó un primer vistazo, pero también se confirmó que la secuela para la película con el fallecido Chadwick Boseman llevará por título Black Panther Wakanda Forever. Mientras que la nueva película en solitario de la Capitana Marvel se llamará The Marvels, aunque tampoco es que la superheroína andará tan sola, ya que muy probablemente se reuna en pantalla con Ms. Marvel, después de que este personaje debute en su propia serie.

Hay fechas también para Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor: Love and Thunder, Ant-Man and the Wasp: Quantumania y, sorpresivamente, para Guardians of the Galaxy 3. En tanto, Fantastic Four se mantiene con su elenco y debut en la incógnita.

Este es el emocionante clip presentado por Marvel:

¿Cuándo se estrenan las próximas películas de Marvel?

Black Widow: 9 julio de 2021

Shan-Chi and the Legend of the Ten Rings: 3 septiembre de 2021

Eternals: 5 noviembre de 2021

Spider-Man: No Way Home: 22 de diciembre de 2021

Doctor Strange in the Multiverse of Madness: 25 de marzo de 2022

Thor: Love and Thunder: 6 de mayo de 2022

Black Panther: Wakanda Forever: 8 de julio de 2022

The Marvels: 11 noviembre de 2022

Ant-Man and the Wasp: Quantumania: 17 febrero de 2023

Guardians of the Galaxy 3: 5 mayo de 2023

Fantastic Four: fecha por anunciar