¡Paren todo! "Black Widow" se estrenará en el servicio de streaming Disney+

En lo que ya es considerado como una bomba de proporciones, finalmente se confirmó que "Black Widow" se estrenará en simultáneo a través del servicio de streaming Disney+ y en los cines que estén abiertos alrededor del mundo.

El anuncio llega de la mano de un remenzón de proporciones para el calendario de estrenos que la firma tenía proyectados en el corto plazo.

Con la decisión, la película en acción real de la icónica villana "Cruella", protagonizada por Emma Stone, se estrenará el próximo 28 de mayo en la plataforma. Mientras que la producción de Marvel con Scarlet Johansson movió su estreno hasta el 9 de julio; ambas estarán disponibles a través de la modalidad Premium Access, o sea pagando un costo extra aparte de la suscripción.

En tanto, "Luca", la más reciente apuesta de Pixar, se saltará completamente el estreno en cines para llegar a Disney+ el 18 de junio.

Disney además anunció las fechas de estreno para varios otros títulos de su propiedad, que aún espera que lleguen a los cines exclusivamente: la comedia con Ryan Reynolds "Free Guy" debutará el 13 de agosto; "Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings", el 3 de septiembre.

"The King's Man" se postergó para el 22 de diciembre, "Deep Water" para el 14 de enero de 2022 y "Death on the Nile" para el 11 de febrero de 2022.