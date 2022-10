La nueva película de Spawn sigue con vida, para sorpresa de los fanáticos y ahora las cosas realmente se pusieron series, después de que se confirmara que los guionistas de Joker y Capitán América 4 se sumaron al proyecto.

Ésta sí que no la vio venir nadie, pero el mismísimo creador del engendro del infierno, Todd McFarlane fue quien reveló la noticia por medio de su cuenta oficial en Instagram.

En cámara y con el relajo de tener entre manos un proyecto que avanza en su desarrollo, el líder de Image Comics indicó que Scott Silver (Joker) y Malcolm Spellman (The Falcon and the Winter Soldier, Captain America: New World Order) ahora son parte de la película para desarrollar el guión.

Además, Matthew Mixom (Yesterday Was Everything) también trabajará en el tratado de la historia.

Spawn | ¿Quién protagoniza la película?

Estos anuncios son adicionales a que Jamie Foxx será el encargado de interpretar a Al Simmons, el malogrado protagonista de una historia que se viene escribiendo desde 1992 en las viñetas, donde cuenta más de 300 números de publicación.

La nueva película de Spawn se está desarrollando desde 2009, con varios traspiés en su historial. Lo cierto es que el mismo McFarlane ahora aceptó que renunció a la idea de dirigirla él mismo, como lo sostenía hasta hace un tiempo.

Eso sí, la mente tras el personaje resaltó que "Si tenemos un actor de primera, productores de primera, guionistas de primera, entonces ¿quieres apuntar a directores de primera, directores de fotografía de primera?".

"La respuesta es, ‘por supuesto’. Mantengamos el impulso", puntualizó, a propósito de que la producción también está asociada a la productora Blumhouse.

Jeremy Runner también se ha rumoreado para un papel, pero no aún no se ha confirmado porque depende de la construcción del guión.