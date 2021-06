Luis Gnecco tras formalización por VIF: "Hay destrucción de mi imagen y mi sustento económico sin mediar juicio"

El actor nacional Luis Gnecco utilizó sus redes sociales para referirse a la formalización ocurrida este martes por el delito de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar.

El ahora ex jurado de Got Talent Chile a través de de Instagram compartió una declaración en donde se refiere a la situación y en donde apunta a los medios señalando que deben informar manteniendo el respeto.

En el comunicado, el actor de La Torre de Mabel comenzó señalando: "Si he causado dolor y angustia innecesarias a mi exmujer y a mis tres hijos, y en consecuencia les pido disculpas por eso y por la agitación mediática en que se han visto envueltos”, dijo.

“Lo que vivo por estos días es una de las lecciones más difíciles y ejemplificadoras de mi vida. Los hechos que han salido a la luz pública, y con los que me he visto involucrado, han significado la destrucción de mi imagen y mi sustento económico sin mediar juicio, pruebas ni el debido proceso, por causa del escrutinio de quienes no son jueces ni tienen los antecedentes completos de lo ocurrido, produciendo un efecto a todas luces irreversible en mi carrera", indicó el actor.

"Si he guardado silencio hasta ahora ha sido única y exclusivamente para protegerlos y evitar exponerlos públicamente, además de respetar el actuar de la justicia, en la cual confió, y a cuyos dictámenes me atengo respetuosamente”.

Luis Gnecco Instagram

Luego se refirió al tratamiento que los medios han tenido con la cobertura de su formalización. "No tratar el tema con altura de miras que merece, habiendo dos jóvenes y un menos de edad afectados, es una irresponsabilidad contraria a le ética periodística y a un mínimo estándar de humanidad, Pido humildemente a los medios de comunicación que informen, pero siempre con el respeto y cuidado por tres niños y sus madres, quienes pueden ser dañados injustamente".

"Todos debemos pensar en las palabras que usamos públicamente y en nuestras declaraciones, a fin de salvaguardar la integridad psicológica de menores inocentes. Conozco el valor de una relación estable y los cuidados que deben prodigarse a ella. Sé bien, por lo tanto, que la violencia de género amenaza el amor, el respeto y la protección que deben existir al interior de una familia, Soy consciente que la violencia afecta de manera flagrante y ominosa la dignidad de las mujeres".

"Como figura pública he condenado todas las veces que he podido hechos de esta naturaleza y asumo el compromiso de seguir haciéndolo".