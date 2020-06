"Me parece peor vincularme con sapeos de dictadura": Loreto Aravena hace sus descargos por acusaciones de Héctor Morales en su contra

Loreto Aravena se refirió a las acusaciones hechas por Héctor Morales en su contra, en las que fue apuntada como la responsable de su salida de Canal 13.

La actriz se desahogó al ser increpada por algunos de sus seguidores en Instagram. En los comentarios de su última publicación, en apoyo a las protestas del Blackout Tuesday, múltiples personas le pidieron que explicara las razones de los dardos que le lanzó la ex voz de radio Play FM.

En una de sus primeras respuestas, a las exigencias de explicaciones, Aravena respondió con más interrogantes: "pregúntate porfavor, con que fin yo podría hacer algo asi? Que gano con que un compañero o compañera no tenga pega? No te parece delirante!? No. No hice tal cosa".

"No le 'mostré' el video, que era público a nadie ni pedí que despidieran a nadie", recalcó.

Loreto Aravena también fue desvinculada recientemente de Canal 13.

De acuerdo con Aravena, a propósito de otra de sus reacciones, ella no se "agota" de dar explicaciones, porque "es la única oportunidad que tengo de dar mi versión".

Aunque, por otro lado, "esto del apedreo en la plaza pública me parece nefasto. Pero me parece peor vincularme con sapeos de dictadura con la carga política y el dolor que eso generó para mi familia y tantas otras. Eso es cruel!".

Estas son algunas de las interacciones que tuvo la actriz con sus seguidores:

Héctor Morales hizo las acusaciones el lunes pasado y en un principio apuntó indirectamente a Aravena como la responsable de su desvinculación de la radio de Canal 13. Posteriormente, el asunto creció hacia un fuego cruzado de declaraciones, con evidencias gráficas de por medio.

Luego, Ana Tijoux se sumó a comentar el conflicto, asegurando que no le extrañería el comportamiento de Aravena, después de que acudió a apoyar a Nicolás López en tribunales.

Cuando parecía que se apaciguaban los ánimos, apareció la locutora y guionista de radio Play FM Berni Traub, quien intentó desmentir a Morales, planteando que el fin de su programa se debió a la falta de auspiciadores, antes que un conflicto ideológico con los lineamientos de las autoridades del canal.