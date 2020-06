"No te pongas el traje de mártir": Salen a desmentir a Héctor Morales por culpar a Loreto Aravena y el actor contraataca

La polémica en torno al actor Héctor Morales sigue creciendo y ahora fue nada menos que una de sus ex compañeras en la radio Play FM la que salió a desmentir los dichos que culpaban a Loreto Aravena como la detonante de su salida de Canal 13.

Se trata de Berni Traub, locutora y guionista de la radio propiedad de la estación de Luksic, quien buscó entregar otra arista sobre la salida de Morales desde la emisora, revelando un mensaje que escribió para el actor en noviembre de 2019, tras lo que describe como una "desafortunada interpretación" del actor sobre su despido. Mensaje que finalmente nunca le envió.

Al compartir las capturas del texto, "arrobó" al intérprete y le indicó: "a ver si te bajas del pony.

Comparándose con la Mónica González el patuo! La media perso!".

La publicación del Instagram que Berni Traub le dedicó a Héctor Morales.

En esta publicación, Traub apunta a que la desvinculación del Morales se debió a que su programa no tenía ingresos a través de auspiciadores hace más de un año y no por diferencias ideológicas con la plana ejecutiva del canal, a propósito de que Morales de mostró abierta y activamente comprometido con las manifestaciones por el estallido social desde el 18 de octubre pasado.

En un pasaje apela al actor para que "no te pongas el traje de mártir. Ese déjaselo a quienes han perdido sus vidas o sus ojos". A continuación el texto completo de Traub:

Primera parte del texto de Berni Traub a Héctor Morales.

Segunda parte del texto de Berni Traub a Héctor Morales.

Tercera parte del texto de Berni Traub a Héctor Morales.

Cuarta parte del texto de Berni Traub a Héctor Morales.

Entre los comentarios de la publicación, Traub también advirtió que "saquen todos los pantallazos que quieran porque, pasadas las 24 hrs de publicado, voy a borrar este posteo (y el siguiente), porque no estoy ni ahí con tener esta energía en mi cuenta".

La referencia que hace sobre la "siguiente" publicación es porque tras este extenso mensaje recibió cuestionamiento sobre la veracidad de el tiempo de la "concepción" del mensaje y sobre por qué lo guardó tanto tiempo sin publicarlo. Ante lo que la guionista publicó un pantallazo sobre cómo había compartido el mensaje en un grupo de Whatsapp, donde la aplicación muestra la fecha del envío.

La publicación del Instagram que Berni Traub le dedicó a Héctor Morales.

Dado que Héctor Morales estaba identificado en la publicación, no perdió la oportunidad para responderle a la locutora de Play FM: "Que agradable habría sido que me lo enviaras en el momento oportuno, para así aclararte un par de cosas que desconoces de esta historia Berni, Pero 8 meses después me parece que no corresponde".

"Lo que si me parece bastante particular es ver como ha cambiado tu opinión con respecto al lugar donde trabajas. Me alegra, deben haber cambiado las condiciones. Cariños", remató el actor. Traub también le respondió y el asunto se calmó.

Las reacciones e intercambios finales de Berni Traub a Héctor Morales.

