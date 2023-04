La reconocida periodista y actual concejala de Ñuñoa, Alejandra Valle, confidenció que fue contactada por la actual ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, para que postulara a un importante cargo político.

Valle participó en el programa La Divina Comida, de Chilevisión, junto al ex rostro de realitys, Arturo Longton; la también periodista Emilia Daiber y el actor Felipe Ríos.

Dentro del espacio, Emilia Daiber le consultó a Valle si había recibido ofertas para postularse a algún cargo político además de su función como concejala que actualmente ejerce en la comuna de Ñuñoa; a lo cual el rostro de La Voz de Los Que Sobran replicó que sí y que no aceptó la oferta, para seguir dedicada al periodismo.

¿A qué cargo le ofrecieron postularse?

Daiber le preguntó a su colega por rumores que señalaban que le ofrecieron postularse a ser convencional constituyente, a lo cual, la ex figura de La Red confidenció que sí recibió un llamado de la entonces diputada Camila Vallejo.

“De hecho, me llamó una actual ministra... Pucha, no sé si echarla al agua”, comenzó la periodista. “Me llamó Camila Vallejo (en aquel momento diputada), porque también me ofreció ser constituyente. Y cuando le dije ‘pucha es que ya no puedo, me decidí que no, porque va Daniel...’, me dijo: ‘¡Hasta cuándo los hombres van en los puestos de las mujeres!’”, comentó Valle.

¿Por qué rechazó postular?

Ante lo cual, la periodista reveló el motivo para rechazar la postulación: “no es que sea hombre y yo sea mujer, sino porque a mí me gusta mucho el periodismo y no tenía ganas de dejar el programa”, apuntó.

“Estuve cerca de ser constituyente. Me lo ofrecieron dos veces, pero con (Daniel) Stingo no podíamos ir los dos y dejar La Voz De Los Que Sobran votada”, recalcó.