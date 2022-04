Loreto Aravena sobre el caso Nicolás López: "Solo respondí con la verdad lo que se me preguntó"

Después de que el martes se entregara el veredicto en el juicio de Nicolás López, la actriz Loreto Aravena, una de las amigas y ferviente defensora del director, expuso su postura ante la decisión del Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar.

La instancia legal consideró culpable en dos de los delitos que se le imputaban al cineasta, mientras que descartó otros de los cargos que se le imputaban.

Ahora solo resta que se lea la sentencia en una audiencia de comunicación del fallo que tendrá lugar el lunes 16 de mayo de 2022, a las 15:00 horas.

¿Qué dijo Loreto Aravena sobre su amigo Nicolás López?

Es ante este panorama que Loreto Aravena decidió publicar una declaración a través de su cuenta en Instagram, donde planteó que "mi postura siempre ha sido creer en la

justicia y después de una larga investigación, ésta se ha pronunciado".

"Fui parte del juicio primeramente porque Fiscalía me citó, debido a que mi nombre fue mencionado por las denunciantes, y por ley, no podía negarme a declarar. En ningún caso mi declaración como testigo fue para desmentir a las víctimas, ni tampoco para decir que Nicolás López era inocente. Solo respondí con la verdad lo que se me preguntó, en base a hechos que yo conocía", recalcó.

Además, sostuvo que "nunca vi, supe, ni avalé ningún abuso. De lo contrario, lo hubiese rechazado y condenado públicamente".

Por otro lado, recalcó que "todas mis conversaciones vía WhatsApp con Nicolás López forman parte de mi vida privada y de años de amistad. Sin embargo, los mensajes que han salido a la luz pública están descontextualizados y publicados parcialmente".

El mensaje, aparte de incluir otras explicaciones, finalizaba sosteniendo que "condeno cualquier tipo de abuso y espero sinceramente que las víctimas logren reparación."