La actriz Loreto Aravena estuvo presente en el programa de Mega "Pecados Digitales" en donde habló sobre su relación con Max Luksic.

En el espacio también se encontraban presente la panelista de Me Late Pamela Díaz, la cantante Flor de Rap y la actriz Renata Bravo, quienes compartieron distintos aspectos de lo que comparten en sus redes sociales.

La interprete se sometió al confesionario en le preguntaron si se casaría con su pareja, a lo que la protagonista de Los 80 expresó "No sé”, para luego agregar “no sé, porque no me han preguntado”.

Durante el cuestionario a la protagonista también le consultaron si se consideraba parte de la farándula nacional, a lo que Aravena señaló que no, provocando la respuesta de La Fiera.

“Pamela se rió cuando ella dijo que no se sentía parte de la farándula”, expresó la conductora del espacio Javiera Contador.

Yo siento que cuando uno ya trabaja en televisión y viene a estos programas de televisión, este es un programa de farándula igual”, fue la explicación de la Fiera.

“Ser parte de la farándula, como dices tú, es parte de una consecuencia de mi trabajo”, respondió la actriz de Soltera Otra Vez.

La panelista de Me Late señaló que ella siente que varios actores tienen esa postura de desligarse de la farándula.

“No es que no me guste. Es el cahuín, saber de la vida del otro, como ventilar las cosas privadas de uno, como las íntimas”, respondió la intérprete.

“Pararte aquí es parte de la farándula”, expresó Díaz, a lo que la actriz contestó que ella no sentía eso y que "si yo no vengo a ningún programa, también hablan de mí y también inventan cosas”.

La modelo le señaló que los medios la buscan porque es un personaje atractivo y no por lo que expone públicamente. “Todos sabemos que tú no muestras tu vida privada”, expresó Díaz, agregando además que la farándula ha sufrido un cambio y que ahora se enfocaban más en las cosas positivas, a lo que la actriz expresó: "Sí, eso es cierto. Ha mejorado el cómo te tratan, en general”.