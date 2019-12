Tonka Tomicic vs. Hermógenes Pérez de Arce: Max Luksic desclasifica el tras bambalinas del polémico episodio

"No, en ningún minuto ocurrió eso", partió diciendo el director ejecutivo de Canal 13, Max Luksic, a revista Capital en referencia a los rumores de renuncia de Tonka Tomicic después del controversial episodio en que terminó echando a Hermógenes Pérez de Arce, tras dichos insesibles en torno a los Derechos Humanos y las víctimas de la Dictadura de Pinochet.

Luksic reveló que tras el incidente concretó una reunión con el equipo de "Bienvenidos", para analizar lo que sucedió ese día a fines de noviembre. En la instancia, "se escucharon las versiones, contaron qué pasó. Revisamos el programa juntos y ahí, con todos los antecedentes, hice lo que hice".

"Tal como lo dije en el comunicado, sigo pensando que la forma en que salió Hermógenes no fue la manera, por supuesto que no, aunque obviamente que yo respeto los DD.HH. Lo llamé y el tono con él estuvo en la misma línea de lo que comuniqué", añadió Luksic apuntando que "todo el equipo comprendió".

El comunicado en que Max Luksic lamentó lo acontecido y le pidió disculpas a Pérez de Arce llegó justo después de que Andrónico Luksic le pidiera disculpas a los televidentes porque invitar al abogado había sido una mala decisión.

Su hijo entonces ahora reafirmó la independencia del canal y puntualizó que "sobre el tuit del controlador, él manifestó su libre opinión y, como lo dijo, no influye en los contenidos. Nosotros respondimos con lo que va acorde a nuestra línea editorial, lo que, repito, demuestra claramente la independencia que tenemos en el canal. Nunca me he sentido presionado".

Las declaraciones de Max Luksic no concluyeron ahí, ya que también defendió a Tonka Tomicic por el encontrón que vivió frente a José Miguel Insulza, en el que éste le cuestionó el alto sueldo a la animadora.

"Nos preocupamos todos los días de ir trabajando los contenidos de nuestros programas, y si vemos que cometemos errores, lo reconocemos y trabajamos para mejorar. Lo del senador Insulza fue una discusión que sacaron de contexto", especificó.

Para luego agregar que Tomicic "jamás le cuestionó su rol particular como parlamentario, era más bien una reflexión de la responsabilidad de la clase política. Y el senador lo llevó al plano personal, cuestionando los ingresos que ella recibe de una empresa privada. Son cosas que pasan en un programa en vivo, y en un contexto muy particular".