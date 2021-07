Loreto Aravena recuerda su embarazo con inédita imagen y comparte una potente reflexión

La destacada actriz Loreto Aravena, compartió en sus redes sociales una profunda reflexión respecto a su embarazo.

A través de Instagram , la protagonista de "Preciosas" y "Pacto de Sangre" compartió una imagen sobre su proceso, señalando: "Julio 2015/ Septiembre 2015. Pasé las 40 semanas de embarazo y pude seguir esperando que naturalmente llegara el momento del parto", comenzó señalando.

Luego agregó: "Mi piel ya no daba más, mi ombligo, con la cicatriz de un piercing se abrió en una estría gigante junto a otras, ya casi no podía encontrar posición cómoda para dormir, subí 7 kilos y no paré de hacer ejercicio".

Asimismo, la intérprete reveló que sufrió de diabetes gestacional, lo que no opacó el proceso. "Aún así tuve una espera hermosa, hibernando, leyendo, bordando, cultivando mente y espíritu preparándome, de algún modo, para convertirme en madre, llevar a Ema en mi vientre es de las cosas mas bella que he podido vivir, conectar con ella, con mi cuerpo, para después verlo re acomodarse y volver más fuerte que nunca para amamantar".

"Desde entonces siento que soy capaz de todo!! La vida se abre paso milagrosamente y el cuerpo es capaz de resistirlo y adaptarse. Este es el lugar que habito pero además es mi herramienta de trabajo, lo amo, lo cuido, lo respeto", concluyó señalando la actriz.