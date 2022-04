El juicio contra Nicolás López llegó a su punto culmine esta jornada con la lectura del veredicto en el caso de abusos y violación que pesaba en contra del director, siendo considerado CULPABLE en dos de los delitos que se le imputaban.

Desde el Ministerio Público se solicitó las penas de 10 años y un día por el delito de violación en carácter reiterado, 5 años y un día por abuso sexual reiterado, y 61 días por ultraje público.

Después de que los alegatos finales se revelaran comprometedores mensajes de Ignacia Allamand y Loreto Aravena, López hizo una publicación en su cuenta de Instagram donde reiteró su inocencia y confianza en un resultado a su favor.

Más tarde desde el Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar se leyó el veredicto que puso fin al procedimiento. Ahora solo resta que se emita la sentencia.

Nicolás López: ¿Cuál fue el veredicto en el juicio contra el director?

El veredicto estableció que "se condena a NICOLÁS JAVIER LÓPEZ FERNÁNDEZ, ya

individualizado, como autor de dos delitos de abuso sexual, previstos y sancionados en el

artículo 366, en relación con los artículos 361 N° 1 y 366 ter, todos del Código Penal,

cometidos en la ciudad de Santiago entre los meses de noviembre y diciembre de 2015, en

perjuicio de M.J.V.S.; y a fines de noviembre de 2016, en perjuicio de D.A.M.C.".

En tanto que se absolvió al director de la "Violación en la persona de B.A.W.I."; y el "Ultraje público a las buenas costumbres (...) en perjuicio de B.C.M"; además de la "violación (...) supuestamente cometidos en la ciudad de Santiago entre los meses de junio y julio de 2015; en un día no determinado de octubre de 2015; en un día no determinado entre los meses de octubre y diciembre de 2015 (violación); y en un día no determinado del mes de enero de 2016, todos en perjuicio de D.G.G.S.".