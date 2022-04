Nicolás López en la previa al veredicto de su juicio: "Nunca he violado a nadie, jamás he abusado de nadie"

El juicio contra Nicolás López tras las acusaciones de abusos y violación está a punto de concluir, por lo que para este martes se espera el veredicto del Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar sobre el caso. Pero en la previa a que se conozca la resolución, el director de cine celebró fin del proceso judicial.

La Fiscalía solicitó las penas de 10 años y un día por el delito de violación en carácter reiterado, 5 años y un día por abuso sexual reiterado, y 61 días por ultraje público.

Ahora, luego de que en los alegatos finales se revelaran comprometedores mensajes de Ignacia Allamand y Loreto Aravena, López hizo una publicación en su cuenta de Instagram donde reiteró su inocencia y confianza en un resultado a su favor.

Nicolás López: ¿Qué dijo el director antes de que terminara el juicio?

"Hoy terminan cuatro años de calvario. Quiero reiterar lo que he dicho siempre: Nunca he violado a nadie, jamás he abusado de nadie", indicó en primer lugar en la publicación que acompañó con una captura de pantalla de la nota de La Tercera que expuso la primera vez que el cineasta sostuvo esas palabras.

En tanto, luego añadió que "estoy consciente de que mis palabras pueden haber ofendido, pero nunca con intención de causar daño".

"Después de seis semanas de juicio, confío que las sólidas evidencias entregadas hayan servido para demostrar mi inocencia de los delitos de los que se me acusa. Espero con tranquilidad el veredicto. Gracias por el apoyo infinito todo este tiempo", remató López.