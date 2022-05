Una serie de audios sobre el juicio contra Nicolás López gracias al que fue condenado por dos delitos de abusos se revelaron públicamente y uno de ellos expuso la particular razón que tuvo la actriz Ignacia Allamand para recomendarle al director "borrar todo" lo que tenía en su WhatsApp, cuando se conocieron las denuncias en su contra.

"Cuando empezaron los rumores yo hablé con Nicolás, si es que él alguna vez había hecho algo de lo que se pudiera arrepentir, algo grave. No estupideces, sino que abusos", se le escucha decir a Allamand, en medio de la declaración que hizo ante la fiscal Lorena Parra.

Y luego apunta: "tuvimos una conversación, en la que él me respondió que no. Yo le creí, porque es un imbécil, pero no pienso que sea… bueno, no importa".

La revelación de este registro se dio a conocer en el matinal Mucho Gusto -aunque previamente lo había publicado La Tercera-, en momentos en que el Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar confirmó la medida cautelar de prisión preventiva para el cineasta, después de que el lunes se conoció su sentencia.

¿Por qué Ignacia Allamand le recomendó al Nicolás López borrar todos los mensajes de WhatsApp?

"Nico, borra todo, todo. Lo de tus amigos, no lo de ellas", fue el texto que le envió Allamand a López por la aplicación de mensajería móvil, y que estaba entre los mensajes que recuperó el Ministerio Público para presentar como evidencia en el caso.

Entonces, en el interrogatorio a la actriz, la fiscal le pregunta directamente "¿Por qué le dice eso?".

Entonces, la hija del ex ministro Andrés Allamand se lanza a explicar: "Yo soy una persona que tiene una vida pública desde muy chica, he estado expuesta por mi familia desde niña. Y no sé... deduzco que me dio miedo que se accediera a información privada sobre mi vida y nuestros amigos".

"Le digo que no borre los chats con ellas porque me parecía que era algo grave de hacer, pero yo estaba resguardando mi privacidad", añadió.

Ignacia también confirmó que le pidió al director material sobre las denunciantes, luego de que se conocieran sus testimonios. Y también reconoció que tenía conocimiento que posteriormente comenzaron a circular filtraciones de chats y otros tipos de registros.